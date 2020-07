Avec la mise à jour 1.3.0 d’Animal Crossing New Horizons, Nintendo a ajouté la nage et la plongée. Mais on y retrouve également de nouvelles prises à réaliser avec les créatures marines qui s’ajoutent donc au bébêtopédie. Voici tout ce qu’il faut savoir sur leur capture et la liste complète des 40 créatures marines.

Comment attraper une créature marine ?

Commençons par une précision toute bête : pour attraper une créature marine, il faut aller dans l’eau, et donc disposer de son équipement de plongée. Pour cela, il vous suffit tout simplement de jeter un œil sur notre article qui vous explique tout ce qu’il faut savoir et notamment comment nager et plonger.

Pour dénicher une créature marine, vous remarquerez, lorsque vous nagez, des endroits où des bulles apparaissent. C’est à cet endroit que se cache une créature marine. Plongez à l’aide du bouton Y et une fois dans l’eau, il suffit de récupérer la créature avec une pression sur A. C’est tout. Si jamais vous n’êtes pas au bon endroit, tournez autour de l’ombre.

Liste des créatures marines dans Animal Crossing New Horizons

Wakame

Période de capture : Octobre – Juillet

Heures d’activité : 24h/24

Prix : 600 clochettes

Algue raisin de mer

Période de capture : Juin à Septembre

Heures d’activité : 24h/24

Prix : 900 clochettes

???

Période de capture : ???

Heures d’activité : ???

Prix : ???

???

Période de capture : ???

Heures d’activité : ???

Prix : ???

Étoile de mer

Période de capture : Toute l’année

Heures d’activité : 24h/24

Prix : 500 clochettes

Oursin

Période de capture : Mai à Septembre

Heures d’activité : 24h/24

Prix : 1700 clochettes

???

Période de capture : ???

Heures d’activité : ???

Prix : ???

Anémone de mer

Période de capture : Toute l’année

Heures d’activité : 24h/24

Prix : 500 clochettes

Méduse Lune

Période de capture : Juillet à Septembre

Heures d’activité : 24h/24

Prix : 600 clochettes

Limace de mer

Période de capture : Toute l’année

Heures d’activité : 24h/24

Prix : 600 clochettes

Huître perlière

Période de capture : Toute l’année

Heures d’activité : 24h/24

Prix : 2800 clochettes

Moule

Période de capture : Juin à Décembre

Heures d’activité : 24h/24

Prix : 1500 clochettes

???

Période de capture : ???

Heures d’activité : ???

Prix : ???

Pétoncle

Période de capture : Toute l’année

Heures d’activité : 24h/24

Prix : 1200 clochettes

???

Période de capture : ???

Heures d’activité : ???

Prix : ???

???

Période de capture : ???

Heures d’activité : ???

Prix : ???

???

Période de capture : ???

Heures d’activité : ???

Prix : ???

???

Période de capture : ???

Heures d’activité : ???

Prix : ???

Bulot

Période de capture : Toute l’année

Heures d’activité : 24h/24

Prix : 1000 clochettes

???

Période de capture : ???

Heures d’activité : ???

Prix : ???

???

Période de capture : ???

Heures d’activité : ???

Prix : ???

???

Période de capture : ???

Heures d’activité : ???

Prix : ???

???

Période de capture : ???

Heures d’activité : ???

Prix : ???

Poulpe

Période de capture : Toute l’année

Heures d’activité : 24h/24

Prix : 1200 clochettes

???

Période de capture : ???

Heures d’activité : ???

Prix : ???

???

Période de capture : ???

Heures d’activité : ???

Prix : ???

???

Période de capture : ???

Heures d’activité : ???

Prix : ???

Crabe Gazami

Période de capture : De Juin à Novembre

Heures d’activité : Toute la journée

Prix : 2200 clochettes

???

Période de capture : ???

Heures d’activité : ???

Prix : ???

???

Période de capture : ???

Heures d’activité : ???

Prix : ???

???

Période de capture : ???

Heures d’activité : ???

Prix : ???

Balane

Période de capture : Toute l’année

Heures d’activité : 24h/24

Prix : 600 clochettes

???

Période de capture : ???

Heures d’activité : ???

Prix : ???

???

Période de capture : ???

Heures d’activité : ???

Prix : ???

???

Période de capture : ???

Heures d’activité : ???

Prix : ???

???

Période de capture : ???

Heures d’activité : ???

Prix : ???

???

Période de capture : ???

Heures d’activité : ???

Prix : ???

???

Période de capture : ???

Heures d’activité : ???

Prix : ???

???

Période de capture : ???

Heures d’activité : ???

Prix : ???

???

Période de capture : ???

Heures d’activité : ???

Prix : ???

Halocynthia roretzi

Période de capture : Avril à Août

Heures d’activité : 24h/24

Prix : 1500 clochettes

Anguille de jardin

Période de capture : Mai à Octobre

Heures d’activité : 16h – 9h

Prix : 1100 clochettes

???

Période de capture : ???

Heures d’activité : ???

Prix : ???

???

Période de capture : ???

Heures d’activité : ???

Prix : ???

