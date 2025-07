Dead Take, le jeu d’horreur des créateurs de Tales of Kenzera: ZAU intègrera du live action et présente son casting 5 étoiles

Tous des pourris ?

Si vous avez loupé le jeu lors de son annonce, dans Dead Take, on incarne un acteur à la recherche de son ami disparu après une super fête huppée à Hollywood. L’action se déroule alors dans une luxueuse demeure isolée de Hollywood Hills dans laquelle vous devrez résoudre pas mal d’énigmes de type escape game. Un nouveau trailer a été dévoilé à cette occasion.

La grande annonce de cette nouvelle prise de parole réside en la désignation des deux personnages principaux de cette histoire, incarnés par Neil Newbon et Ben Starr. Le premier jouera le personnage de Chase Lowry et a notamment donné vie à Heisenberg dans Resident Evil Village, Astarion dans Baldur’s Gate 3 ou encore Elijah Kamski et Gavin Reed dans Detroit: Become Human. On ne présente plus le second, qui a littéralement propulsé sa carrière en incarnant Clive Rosfield dans Final Fantasy XVI puis Verso dans le récent Clair Obscur: Expedition 33. Ben Starr incarnera dans Dead Take un certain Vinny Monroe. Les deux personnages fusionnés sont prénommés Willie sans que l’on sache encore les tenants et aboutissants.

Abubabkar Salim, le directeur créatif du jeu, s’exprime sur ce partenariat : « En tant qu’acteurs dans les jeux et au-delà, Neil, Ben et moi nous sommes soutenus dans des moments extrêmement éprouvants. Dans ces moments, nous avons échangé certaines des histoires d’horreur qui ont construit les bases de ce jeu. Non seulement ils apportent un talent considérable au projet, mais ils ont également contribué à créer un espace dans lequel nous pouvions tous être vraiment directs et honnêtes. J’ai hâte de vous montrer la qualité de leurs performances dans Dead Take ».

Autre information essentielle, la présence de séquences en live action, qu’il vous faudra retrouver et assembler pour pouvoir les lire dans le cinéma du jeu. Un exemple à la Quantum Break ? Il nous faudra encore être patients avant de le découvrir puisque Dead Take devrait sortir cette année, mais uniquement sur PC.