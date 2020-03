C’est enfin le moment de démarrer votre aventure sur Animal Crossing New Horizons. Le séjour sur l’île est assez différent pour que quelques conseils ne soient pas de trop avant de lancer la partie. Et ce que vous soyez nouvel arrivant, ancien maire ou ancien campeur. On vous a donc préparé ce petit guide pour vous aiguiller lors de vos premières heures de jeu, le tout en évitant les spoils.

Bien choisir son île

Si l’on peut modifier son île plus tard, il est très important de faire attention à la topographie du lieu en début de partie. En effet, tout ne sera pas accessible dès le départ donc autant ne pas se bloquer dans une première zone trop petite. On repère cette zone grâce au logo Animal Crossing sur la carte lors de la sélection de l’île.

Il faut aussi prendre en compte le fait que vous aurez de nombreux bâtiments à placer sur l’île. Notamment avant de pouvoir construire les ponts et les rampes. C’est donc une autre donnée à prendre en compte avant de faire son choix.

Si aucune des quatre propositions ne vous convient, sachez qu’il est possible de quitter le jeu pour refaire votre personnage et accéder à d’autres choix.

Nettoyer un emplacement avant de construire

Dans Animal Crossing New Horizons, vous choisissez vous-même les emplacements des bâtiments. Le jeu ne cherche pas à comprendre et détruit tout ce qui était à l’endroit sélectionné. Donc avant de confirmer pensez bien à récupérer tout ce qui peut l’être.

Il peut s’agir des pépites extraites des rochers, des fruits et du bois des arbres (ou même déplacez carrément les arbres) mais aussi ramassez les mauvaises herbes qui sont une ressource utile dans cet épisode.

Et tant que l’on y est, pensez bien à ne pas mettre un bâtiment trop proche d’un point d’eau pour ne pas gêner la pêche par la suite.

Crafter avant de vendre

Animal Crossing New Horizons continue de faire passer les principes de l’économie de façon mignonne. Et cette fois-ci, on s’intéresse aux matières premières et à leur transformation pour augmenter leur valeur.

Si vous voulez vous débarrasser de quelque chose en le revendant, vérifiez d’abord que vous ne pouvez pas l’utiliser dans un plan de craft. On pense notamment aux mauvaises herbes qui se vendent 10 clochettes l’unité. Mais en combiner 15 permet de fabriquer un feuillapluie qui ne se revend pas à 150 mais 300 clochettes.

Donc avant de livrer une cargaison chez Méli & Mélo, prenez vos objets dans vos poches et passez voir ce que propose l’onglet Fabrication possible d’un établi. Vous pourrez au minimum doubler la valeur des objets que vous comptiez déjà vendre.

Économiser ses outils

Comme dans Minecraft, vos outils ont un nombre d’utilisation limité. On vous recommande donc de les utiliser uniquement quand besoin est pour limiter leur casse et donc l’utilisation de ressources supplémentaires pour les remplacer.

Il serait vraiment frustrant de louper une belle occasion sur le chemin du retour à cause de quelques coups de filets de trop. Pour la même raison, pensez bien à remplacer un outil le plus vite possible après sa casse pour ne pas oublier par la suite. On vous explique aussi comment fabriquer des outils plus durables.

Garder les mains libres

Il faut être honnête, au départ changer d’outil n’est pas la chose la plus pratique d’Animal Crossing New Horizons. Mais il ne faut pas succomber à la tentation de toujours garder un outil à la main. Ils cassent très vite et surtout il n’est pas rare de les utiliser par erreur alors que l’on voulait simplement interagir avec un autre objet ou personnage.

Autant penser à appuyer vers le bas avec la croix directionnelle pour ranger l’outil tenu. Cela permettra de ne pas perdre quelques utilisations des outils de façon bête et surtout cela vous aidera avec les insectes capables de vous mettre K.-O. en une fois. En effet, ils ne vous attaquent que lorsque vous tenez un filet.

Jouer au moins une fois par jour

Animal Crossing New Horizons propose plusieurs petits évènements quotidiens. Mais dans la pratique, sachez qu’il y a plusieurs choses qui arrivent forcément une fois par jour et que l’on peut louper :

la bouteille échouée sur une des plages

les quatre fossiles

le sac de 1000 clochettes enterré

Le rocher qui donne des clochettes au lieu de matériaux

Et en plus de cela, il y a bien évidemment le renouvellement quotidien des stocks des différents magasins et la pousse des fleurs et des fruits. Mais aussi le bonus de connexion du jour qui s’obtient sur la borne Nook Stop du bureau des résidents.

Jouer avec le son

Il est tentant de se passer du son quand on pourrait écouter ou suivre autre chose en même temps. Et si la musique participe pleinement à l’aspect relaxation d’Animal Crossing New Horizons, ne pas totalement couper le volume est une idée pragmatique.

En effet, cela permet d’entendre les petits bruits qui indiquent les créatures à proximité. Mais aussi les ballons qui transportent les cadeaux, les autres habitants qui vous appellent ou le timing pour la pêche.

Aller doucement et regarder autour de soi

Dans Animal Crossing New Horizons, il est possible de courir en maintenant le bouton B. Maintenant que vous avez cette information, oubliez totalement le bouton B. Courir fera fuir presque toutes les créatures et il serait dommage de ne pas compléter sa collection ou de rater des milliers de clochettes à cause de cela.

D’ailleurs, même à vitesse normale les insectes les plus rares fuiront devant vous. On vous recommande donc de toujours faire attention, surtout au moment de passer près de fleurs ou de troncs coupés. L’utilisation d’outils à proximité des insectes et des poissons déclenchera également leur disparition.

Et tant qu’à faire, cela peut sembler bête mais pensez aussi à bien regarder autour de vous avant d’entrer dans un bâtiment. Il serait dommage de ne voir une créature très rare qu’une fois trop tard.

Changer l’angle de la caméra

Si la vue ne vous plait pas, sachez que vous pouvez changer l’angle de la caméra en inclinant vers le haut ou le bas votre stick droit. Cela vous aidera à voir plus loin ou plus haut mais également parfois à cacher certains obstacles qui vous obstruent la vue.

Quand incliner plusieurs fois le joystick vers le bas ne permet pas de faire disparaître les éléments, vous pouvez ouvrir votre inventaire avec le bouton X. Vous ne pouvez pas vous déplacer en même temps mais vous pourrez au moins constater qu’il n’y a rien à ramasser derrière ce bâtiment ou cet arbre.

Vérifier l’application miles Nook

Certaines missions miles Nook sont indiquées dès le départ dans votre NookPhone. N’hésitez pas à les consulter pour savoir quoi faire mais aussi à aller réclamer vos miles déjà obtenus. De manière générale, dès que vous voyez une nouvelle fonction ou possibilité, testez-la pour vérifier si elle débloque un succès encore caché.

Longer régulièrement les plages

Contrairement aux fruits, les coquillages et autres coraux peuvent apparaître tout au long de la journée. Donc même si vous avez déjà nettoyé vos plages lors de cette session de jeu, il est probable qu’il y ait déjà de nouvelles choses à ramasser.

Et si vous avez de quoi creuser, vous pouvez aussi vous intéresser aux petits trous dans le sable qui projettent de l’eau…

En cas de doute, consulter Tom Nook

Sans l’afficher clairement, la progression de cet Animal Crossing New Horizons dépend d’un système de missions/quêtes. Mais pour autant, il n’y a pas de journal de quêtes pour vous rappeler l’objectif en cours. Heureusement, il est possible d’aller voir Tom Nook pour lui poser la question « Je dois faire quoi ? » et il se fera un plaisir de vous rappeler votre tâche en cours.

Faites-en un maximum la première journée

On l’a promis en introduction de cet article, on ne vous spoilera pas dans ce guide. Du coup, on ne vous dira pas exactement pourquoi il faut s’assurer de faire les deux tâches suivantes dès le premier jour mais cela améliorera considérablement votre expérience dès le lendemain.

Rembourser sa première dette et lancer la suivante

Pour l’emplacement, la tente et le Nook Phone, Tom Nook ne vous demande pas des clochettes mais des miles. Et il faut dire qu’Animal Crossing New Horizons est très généreux avec ses miles en début de jeu. Mais le réel intérêt du remboursement aussi rapide, c’est de demander à passer à l’étape suivante.

Dès que vous vous êtes acquittés de la somme demandée, reparlez avec le tanuki pour l’informer que vous êtes prêt pour la suite. Cela aura un impact sur le jeu dès le lendemain mais aussi dès maintenant.

Confier cinq insectes ou poissons à Tom Nook

Bon, si vous avez l’habitude de la série, vous voyez déjà à peu près ce qui arrive quand on commence à donner des créatures inédites. Et si oui, cela va bien dans la direction à laquelle vous pensez, cela aura aussi des conséquences bienvenues dès le lendemain.

Vous êtes logiquement désormais bien préparés pour les premières heures d’Animal Crossing New Horizons et vous pouvez aussi consulter nos autres guides et astuces Animal Crossing pour aller plus loin.