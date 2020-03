Les mimiques – Animal Crossing New Horizons

Animal Crossing New Horizons propose un système de mimiques (similaire aux emotes d’autres jeux) pour donner un peu de vie à vos photos ou vos interactions avec les autres joueurs en local ou en ligne. Vu qu’elles ne sont pas utilisables dès le début, voici un article pour vous expliquer comment les obtenir et comment s’en servir.

Comment débloquer les mimiques d’Animal Crossing New Horizons ?

Malheureusement, on obtient les mimiques de façon totalement aléatoire. Cependant le processus est toujours le même, c’est toujours l’un de vos voisins qui va venir vers vous alors que vous vous baladez sur votre île. Si vous répondez lorsqu’il tente de vous parler pour qu’il vous enseigne une nouvelle expression. La première fois, vous aurez même quatre mimiques d’un coup ainsi que le petit tutoriel pour s’en servir.

Comment utiliser les mimiques dans Animal Crossing New Horizons ?

Quand vous avez vos quatre premières mimiques, le jeu vous laisse enfin utiliser le bouton de tranche ZR qui sert à l’ouverture du menu des mimiques. Vous avez un accès rapide à vos huit mimiques favorites. Vous pouvez en sélectionner une avec le stick gauche puis appuyer sur le bouton A pour démarrer cette emote.

Dans ce même menu, le bouton X sert à retirer ou assigner une mimique dans les favoris. Et vous pouvez également appuyer sur le bouton Y pour voir l’ensemble de vos mimiques.

La liste des mimiques d’Animal Crossing New Horizons

Nous n’avons pas encore tout vu et il est possible que d’autres soient ajoutées par la suite avec des mises à jour mais voici la liste des mimiques que nous avons débloqué pour l’instant dans Animal Crossing New Horizons :

Salut

Joie

Applaudissements

Étonnement

Surprise

Gaffe

Rire suffisant

Somnolence

Déprime

Fureur

Frisson

Éternuement

