Débloquer le Musée – Animal Crossing New Horizons

Animal Crossing New Horizons propose un musée plus beau que jamais. On vous explique donc comment faire pour que Thibou installe sa tente sur votre île puis comment faire pour construire le vrai musée.

Comment construire le musée dans Animal Crossing New Horizons ?

La première étape est de faire venir Thibou sur l’île, pour cela il faut confier cinq espèces de poissons ou d’insectes différentes à Tom Nook. Quand c’est fait, Thibou le contactera pour lui demander de l’aider à s’installer sur votre île. Le tanuki vous donnera donc un kit pour prévoir l’emplacement du futur musée. Notez qu’en attendant Tom Nook n’acceptera plus les dons donc attention à ne pas surcharger votre inventaire.

Le lendemain, vous y retrouverez une tente avec Thibou à l’intérieur. Pour avoir la version définitive du musée, il vous demandera de lui fournir 15 nouvelles pièces (insectes, poissons ou fossiles). Là aussi une fois l’objectif atteint, il arrêtera temporairement de récupérer vos offrandes. On vous recommande donc de tout entreposer chez vous en attendant. Une fois la construction terminée, vous pourrez de nouveau alimenter le musée et surtout en profiter pour visiter ce magnifique lieu.

