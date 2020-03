Animal Crossing New Horizons demande souvent de changer rapidement d’outil équipé. Malheureusement s’il existe plusieurs méthodes pour le faire, elles ne sont pas exactement pratiques. On va donc vous présenter les différentes façons de modifier son équipement et surtout comment débloquer la plus efficace.

Comment changer d’outil équipé ?

Le retour à l’inventaire

Pour éviter la prise de tête autant ouvrir l’inventaire pour choisir l’outil en question dans la liste et faire « Équiper ». Il s’agit de la méthode la plus simple car on voit toujours ce que l’on fait mais c’est aussi la méthode la plus lente.

Le changement à l’aveugle

Ici, on change d’outil en appuyant vers la gauche ou la droite sur la croix directionnelle. Si l’on se souvient bien de l’ordre de ses outils dans l’inventaire, c’est une méthode plus efficace. Mais quand on ne sait pas, on peut perdre un temps fou pour tout faire défiler.

Le panel d’outils

Pour obtenir cette méthode (la plus efficace), il faut comme souvent avoir accès au système miles Nook +. C’est à dire avoir au moins demandé la construction de sa maison. Il faut utiliser la borne Nook Stop du bureau des résidents et son menu « Échanger des miles Nook ». Vous pouvez dépenser 800 miles pour obtenir le « Guide du panel d’outil ».

Désormais, appuyer vers le haut avec la croix directionnelle ouvre un menu rapide avec huit de vos outils. Vous pouvez en sélectionner un avec le stick gauche puis appuyer sur A pour confirmer et l’équiper. Vous pouvez aussi retirer ou ajouter un outil dans la sélection grâce au bouton X.

Pour d’autres astuces, consultez notre guide d’Animal Crossing New Horizons. Pas mal de choses vous attendent, notamment des informations sur les objets, comme quand débloquer la perche pour travers les rivières, augmenter la taille de son inventaire ou encore comment fabriquer des outils plus durables.