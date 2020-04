Animal Crossing New Horizons propose une énorme sélection de vêtements et accessoires. En plus de vous permettre d’avoir un certain charisme sur les screens et lors des sessions multi, votre garde-robe sera utile pour réussir le défi mode de Tiquette.

Comment réussir le défi mode d’Animal Crossing New Horizons ?

Une fois la boutique des Sœurs Doigts de fée construite, Tiquette pourra commencer à visiter votre île de temps en temps. Pas de jour de la semaine fixe et elle ne vient pas chaque semaine. Ce n’est pas une marchande ambulante car elle ne propose aucun produit mais elle est là pour mettre à l’épreuve vos talents de styliste. Elle va en effet vous donner un thème et il faudra revenir vers elle avec la tenue la plus adaptée possible à ce thème.

Heureusement, pour vous mettre dans la bonne direction, elle vous fournit aussi un premier élément obligatoire. Il faut donc choisir le reste de la tenue en fonction de ça. En général, rien de très compliqué, surtout quand le thème est dans le nom des vêtements, comme « randonnée » par exemple. Cela peut être plus vague comme « vacances » dans ce cas, cherchez juste à coller au vêtement donné. Si c’est vacances et qu’on vous donne un tshirt, mettez plutôt des tongs que des après-ski.

Forcément, vos chances de réussir le défi dépendent du nombre et de la variété des items de votre armoire. Pensez également à passer voir la sélection du jour chez Layette si la boutique est ouverte. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n’hésitez pas à aller sur les îles d’autres joueurs puisque les produits en vente sont différents d’une partie à l’autre. Si vous cherchez du monde, la section dédiée à Animal Crossing New Horizons de notre Discord est là pour ça.

Tout ça pour gagner quoi ?

Quand vous êtes satisfait de votre sélection, vous pouvez retourner voir Tiquette sur la place du Bureau des résidents. Si votre tenue lui plait, elle vous offrira un deuxième vêtement, cette fois-ci de sa gamme nommée Maria et qui entrera dans la rotation de produits des Sœurs Doigts de fée.

Mais ce n’est pas tout puisque le lendemain, des bons d’achat vous attendront également dans votre boîte aux lettres. Placés dans votre inventaire, ils rendront gratuits les premiers vêtements achetés chez Layette, à condition que leur valeur soit au maximum de 3 000 clochettes. Faites donc attention à bien vérifier qu’ils soient pris en compte pour les articles les plus chers (mais sous la limite) et pas un à 240 clochettes par exemple.

Retrouvez plus d’astuces et de conseils dans notre guide Animal Crossing New Horizons, tels que comment changer la tête de son avatar ou même comment débloquer de nouvelles coiffures pour parfaire votre nouveau look.