Xbox Game Pass : Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, Minami Lane… Voici les prochains jeux prévus dans l’abonnement

Les jeux de juillet dans le Xbox Game Pass

Pour ce tout début de mois, on assiste donc à beaucoup de retours dans le catalogue avec des jeux qui sont déjà apparus dans le Xbox Game Pass par le passé, mais les regards seront de toute façon tous tournés vers Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 qui nous permettra d’enchaîner les tricks sans à sortir de chez nous sous un soleil caniculaire. Et pour un peu plus de douceur, on ne pourra que trop vous conseiller d’essayer Minami Lane, où vous devrez gérer votre propre petite rue rien qu’à vous.

Voici les prochains jeux prévus dans le Xbox Game Pass :

Et d’autres jeux se préparent quant à eux à quitter le service dès le 15 juillet, à savoir :