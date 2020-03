La sortie d’Animal Crossing New Horizons ne signifie pas que le jeu mobile Pocket Camp sera oublié pour autant. Et Nintendo propose même une petite opération pour vous inciter à installer ou relancer l’application. On vous explique comment faire et surtout ce que cela permet d’obtenir sur Switch.

Comment réclamer ses récompenses Pocket Camp dans Animal Crossing New Horizons ?

La première étape est bien entendu d’installer puis lancer Animal Crossing Pocket Camp sur son device. Le jeu vous demande d’associer un compte MyNintendo. Il faut se connecter avec le même compte que celui que vous utilisez sur Switch pour lancer New Horizons. Si c’est la première fois que vous utilisez Pocket Camp, vous devez passez les tutoriels pour arriver sur l’interface habituelle du jeu.

On la reconnait au menu du bas qui contient les boutons Artisanat, Carte et Amis. Juste au dessus d’Amis il y a un bouton circulaire avec 4 carrés, c’est ici qu’il faut appuyer puis sur MyNintendo. La boutique MyNintendo propose « Code de téléchargement Animal Crossing New Horizons + 50 tickets verts » contre 0 points platine. Il faut sélectionner cet élément et faire « Échanger ». Un code va apparaître juste en bas.

Ce code doit être utilisé sur Switch et plus particulièrement sur l’eShop. Comme son activation télécharge des données supplémentaires, il ne faut pas que le jeu soit lancé sur la console si vous voulez profiter immédiatement du contenu. Vous pouvez accéder à l’eShop (toujours via le même compte Nintendo que Pocket Camp et New Horizons) depuis le menu de la console puis aller dans « Enregistrer un code » en bas du menu sur la gauche pour entrer le code affiché sur votre mobile ou tablette.

Où enregistrer le code ?

Une fois les données téléchargées, vous pouvez lancer Animal Crossing New Horizons. Pas de lettre, pour constater le changement, il faut se rendre au bureau des résidents et lancer la borne Nook Stop.

La surprise vous attend dans la section Nook Shopping. Il faut appuyer sur R pour passer sur l’onglet des Articles promotionnels (si votre Nook Shopping a évolué, il faut aller dans Articles spéciaux avant d’appuyer sur R). Vous découvrez toute une liste de produits liés à Pocket Camp qui sont désormais disponibles à l’achat.

