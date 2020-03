Dans Animal Crossing New Horizons, vous êtes peut-être fiers d’avoir participé à la construction de la Boutique Nook mais il faut reconnaître que son design fait vite tâche quand on développe son île. Et c’est normal puisqu’il ne s’agit que de la première version. On vous explique donc comment faire pour débloquer l’amélioration de la Boutique Nook.

Comment améliorer la Boutique Nook dans Animal Crossing New Horizons ?

Il n’est pas impossible qu’il y ait une limite minimum aux nombres de jours passés depuis l’arrivée sur l’île, ou qu’il faille absolument que le bureau des résidents soit construit. Mais vu la somme demandée, il est peu probable de l’atteindre sans que les autres conditions soient réunies. En effet, il faut dépenser 250 000 clochettes dans la Boutique Nook.

Cela signifie que l’argent donné aux Sœurs Doigts de fée, au Nook Shopping ou aux vendeurs ambulants ne compte pas. Pareil pour les frais de constructions avec Tom Nook. Le succès miles Nook Perce-oseille surveille l’argent dépensé dans les boutiques mais comme il mélange tout, ce n’est pas forcément un bon indicateur.

Certains prétendent qu’il faut seulement 70 000 clochettes. On peut vous confirmer que c’est faux, sauf si les 70 000 clochettes doivent absolument passer dans les objets exposés dans le magasin et non pas ceux qui sont rangés dans l’armoire du fond.

Comment savoir que c’est bon ?

Quand la somme sera atteinte, il faudra attendre le bulletin insulaire du lendemain. Marie vous préviendra que le magasin sera fermé le lendemain pour travaux. Même le dépôt sera fermé ce qui signifie qu’il sera absolument impossible de vendre quoi que ce soit pendant 24h. Sauf les poissons ou les insectes si jamais Pollux ou Djason viennent sur votre île.

Un peu de patience, ou de modification de la date de la console, et la nouvelle version de la Boutique Nook sera ouverte le surlendemain.

