C’était l’une des belles surprises de Nintendo pour cette fin de semaine : une console aux couleurs du prochain Animal Crossing a été annoncée. Celle-ci arrivera en même temps que le jeu, donc le 20 mars prochain, et arbore des couleurs bleu et vert avec Tom Nook sur le dock. Mais où acheter la Nintendo Switch Animal Crossing ? Comment faire pour précommander ?

Où acheter la console ?

Cette console Nintendo Switch embarque donc un dock dans le thème, des Joy-Con vert pastel et bleu, des dragonnes spéciales ainsi que des motifs sur le dos de la machine. Elle est prévue au tarif habituel d’une Switch classique et il faut savoir que c’est bel et bien le dernier modèle sorti en 2019 qui dispose d’une meilleure autonomie. Un code de téléchargement pour Animal Crossing: New Horizons est également inclus.

Les précommandes viennent d’ouvrir et on ne va vous mentir : si vous la voulez, réservez-la tout de suite. Dans d’autres pays, les précommandes sont partie à une vitesse folle et il y a eu des ruptures de stock très rapidement. Selon le revendeur, vous n’êtes pas forcément débités tout de suite, alors rien ne vous empêche de rapidement précommander et de réfléchir après.

Voici où précommander la console :

On notera que certains revendeurs (Cdiscount) liste le pack à 379.99€. La Fnac elle, 360.10€. Il faut savoir que le prix diminuera forcément d’ici la sortie de la console puisqu’elle est censée être vendue à 359.99€. Vous devriez donc avoir une baisse de prix d’ici là, comme à chaque précommande.

Est-ce une édition limitée ?

Au Japon, la console Animal Crossing n’est pas une édition limitée. Nintendo a annoncé qu’elle sera régulièrement réalimentée dans les mois après sa sortie. Cependant, en France, et tout comme les précédentes machines aux couleurs d’un jeu (comme l’édition Super Smash Bros. ou Pokémon), les stocks partent vite. Donc n’hésitez pas à rapidement réserver votre exemplaire.

Le contenu du pack

Pour 359.99€, le pack contient :

La console Nintendo Switch édition limitée Animal Crossing New Horizons (appelée Aloha)

Une paire de Joy-Con de coloris vert pastel et bleu

Un dock personnalisé avec Tom Nook, Méli et Mélo

Une Switch avec une décoration derrière

Un code de téléchargement pour Animal Crossing New Horizons à utiliser sur l’eShop

Rappelons tout de même que la console ainsi que le jeu Animal Crossing: New Horizons sont tous les deux attendus pour le 20 mars 2020 en Europe.