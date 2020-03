Dans Animal Crossing New Horizons, gagner des clochettes reste important mais il ne faut pas oublier les miles Nook. Cette monnaie secondaire sera très importante pour débloquer toutes les fonctions du jeu. Et comme l’on ne peut pas convertir ses clochettes en miles, voici la liste des moyens d’empocher des miles.

Le bonus de connexion du jour

Ce n’est peut-être pas ce qui rapporte le plus mais consulter la borne Nook Stop du bureau des résidents vous rapportera des miles Nook une fois par jour. La somme dépend du nombre de jours consécutifs où vous avez bien pensé à utiliser la borne. On démarre à 50 le premier jour pour finir sur une limite de 300 miles quand on dépasse le combo de 6 jours.

Il peut arriver que le bureau des résidents soit fermé. Dans ce cas, pas de panique, Tom Nook a tout prévu. Vous aurez ainsi droit à des miles bonus pour compenser et le combo sera mis au maximum quelque soit votre situation avant cela.

Les succès miles Nook

On ne va pas s’étendre sur ce point puisque l’on propose déjà la liste des différents succès avec leurs paliers et même des conseils lorsque c’est possible.

Les missions miles Nook +

C’est très certainement la méthode la plus importante pour accumuler les miles Nook dans Animal Crossing New Horizons. Dès que vous aurez remboursé votre premier prêt et demandé la construction de votre maison, vous aurez accès au programme miles Nook +. Cela signifie que vous aurez en permanence cinq petites tâches à réaliser pour obtenir entre 100 et 400 miles.

De plus, les cinq premières tâches assignées dans la journée ont un bonus qui double la somme reçue. Une fois le bureau des résidents amélioré, vous aurez même un bonus qui multiplie la somme d’une tâche par cinq. Et revanche ce x5 n’est pas quotidien même s’il revient plusieurs fois par semaine.

Pour la réalisation des tâches, on vous recommande de vous organiser pour tenter d’en réaliser plusieurs à la fois. Par exemple, si une tâche vous demande de pêcher un poisson particulier, attendez d’avoir celle qui demande de pêcher cinq poissons pour optimiser votre travail.

Attendez également d’avoir la tâche qui vous demande de dépenser 5 000 clochettes pour faire vos achats du jour. Pareil pour l’échange de miles, si vous avez quelque chose à acheter mais que cela ne presse pas, patienter pour avoir la bonne tâche vous fera gagner 200 miles.

Dans le cas de la vente de l’article phare du jour, il faudra absolument le faire avant la fermeture du magasin Nook à 21h. Même souci pour la capture de certains insectes et poissons, vérifiez bien si l’on peut toujours les trouver ou si leur fenêtre d’apparition est terminée pour aujourd’hui.

Si vous n’avez pas d’idée pour les trois fabrications d’objets, on vous recommande de faire des outils. Ils cassent assez vite pour que des exemplaires d’avance ne soient jamais de trop. Gardez aussi 5 fruits et 10 coquillages dans votre stockages au cas où.

Pour finir, si vous avez déjà identifié vos fossiles du jour, pas la peine d’aller sur des îles vierges pour en trouver. Au minimum, il faudra dépenser 6 000 miles pour espérer réussir une tâche qui n’en rapporte que 150.

La vente de terrains

Dans Animal Crossing New Horizons, vous devenez presque un associé de Tom Nook dans son empire immobilier. Si préparer les quatre dernières parcelles pour l’installation de nouveaux habitants coûte 10 000 clochettes par terrain, l’arrivée de l’un d’entre eux s’accompagne de 1 000 miles qui vous attendent dans la boîte aux lettres.

Pas le moyen le plus rapide, rentable ni même durable pour amasser les miles mais c’est tout de même un total de 4 000 miles qu’il serait dommage de louper, surtout quand on sait les bénéfices d’avoir quatre personnes de plus sur son île.

La visite d’îles d’autres joueurs

Là il faut avouer que tout n’est pas clair mais nous avons constaté que parfois en revenant de l’île de quelqu’un d’autre, le compteur de miles grimpait un tout petit peu. Le jeu n’explique pas du tout pourquoi et la somme ne semble absolument pas assez importante pour vous inciter à tenter de farmer les miles par cette méthode.

