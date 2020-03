Animal Crossing New Horizons sépare l’île en plusieurs zones. Une rivière entoure la zone de départ mais heureusement il ne faudra pas longtemps pour passer cet obstacle. Voici donc comment débloquer la perche qui permettra de traverser les cours d’eau sans attendre la construction d’un pont. Idéal pour se déplacer sur notre petit havre de paix.

Comment débloquer la perche dans Animal Crossing New Horizons ?

La méthode pour obtenir la perche est la même que pour débloquer le musée. Il faut donc fournir cinq poissons ou insectes différents à Tom Nook pour qu’il contacte Thibou. Le tanuki vous confie alors le kit pour placer le musée. Une fois l’emplacement de la tente choisi, il faut attendre le lendemain pour rencontrer Thibou. C’est à ce moment-là qu’il vous donnera le plan pour construire la perche.

La fabrication de la perche demande cinq bois tendres et heureusement, il s’agit d’un des outils qui ne peut pas casser. Si vous n’êtes pas le premier joueur sur cette île et que Thibou est déjà installé, sachez que vous pouvez tout de même acheter le plan de la perche auprès de Méli & Mélo contre 500 clochettes. Désormais lorsque vous avez la perche en main, vous pouvez appuyer sur le bouton A près d’une rivière pour la franchir.

Voilà, vous savez comment avoir la perche et ainsi franchir les rivières. Si d’autres astuces vous intéressent, vous pouvez consulter notre soluce complète d’Animal Crossing New Horizons. On vous explique par exemple, comment créer des rivières avec la terraformation et donc comment débloquer Remod’île.