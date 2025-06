Japan Expo 2025 : Programme, invités, prix, stands, jeux vidéo… Tout savoir sur l’événement

Quand aura lieu Japan Expo 2025 ?

La Japan Expo, l’un des rendez-vous incontournables de la culture japonaise en France, est de retour du jeudi 3 au dimanche 6 juillet 2025, au Parc des Expositions Paris-Nord Villepinte. Cet événement majeur attire chaque année des milliers de visiteurs passionnés de mangas, d’anime, de jeux vidéo, et de pop culture japonaise. Pour les horaires, le salon ouvre ses portes tous les jours à partir de 9 h 30 et ferme à 18 h 30. Les personnes qui possèdent un billet Zen ou Zen+ Confort pourront y rentrer avec jusqu’à 1H15 d’avance.

Quel est le programme de Japan Expo ?

Outre le dédale de stands à visiter dans les différents halls, pour y découvrir de la nourriture, une tonne de mangas et de chouettes créateurs et créatrices (parfois, avec ses dérives de contrefaçons), Japan Expo regorge d’activités et de conférences à suivre. On pense bien sûr aux traditionnels défilés de cosplay sur scène et des démonstrations de certains sports (Lutte Sumo, Karaté ou encore Tenshin Shoden), il serait difficile de ne pas évoquer les projections inédites et présentations majeures.

Le film Umamusume The Beginning of a New Era sera diffusé en avant-première européenne, nouvelle production de Cygames le vendredi soir, tandis que Crunchyroll diffusera quelques épisodes en exclusivité. Les deux épisodes de Gachiakuta le vendredi en fin de matinée, tout comme le premier épisode de The Rising of the Shield Hero Saison 4 et With You in the Rain mais également le début de la prochaine saison du poignant To Your Eternity.

Le jeu vidéo n’est clairement pas en reste avec la présence de l’incroyable Clair Obscur: Expedition 33 qui nous parlera de son motion capture, son doublage et sa musique tandis que SEGA tiendra une conférence le vendredi sur Shinobi: Art of Vengeance et la suite du jeu Demon Slayer. Grand habitué de l’événement, Hiroshi Matsuyama (CyberConnect2) sera aussi présent pour diverses interventions.

Les invités à retenir

Junji Ito

Junji Ito, maître incontesté du manga horrifique, sera l’un des invités d’honneur. Une grande exposition intitulée « Obsessions & cauchemars » présentera ses œuvres les plus marquantes ainsi que des créations inédites. Des séances de dédicaces et une conférence dédiée à sa carrière sont prévues.

Toyotaro

Autre invité prestigieux, Toyotaro, le successeur d’Akira Toriyama sur la série Dragon Ball Super, participera à des conférences spéciales en hommage à Akira Toriyama, disparu récemment. Toyotaro échangera avec les fans sur l’avenir de Dragon Ball et évoquera son travail étroit avec le maître Toriyama. Kazuhiko Torishima, éditeur historique de Dragon Ball, participera aussi à ces échanges pour apporter un éclairage exclusif sur les coulisses de ce manga culte.

Disciples

Si vous préférez plutôt les webtoons, Solo Leveling sera aussi mis en avant avec la présence de Disciples, dessinateur qui a donné sa patte au succès sud-coréen. Il sera présence pour des dédicaces et des masterclass.

Kazuya Tsurumaki

Célébrations d’anniversaires notables avec les 30 ans de Neon Genesis Evangelion avec la présence de Kazuya Tsurumaki en tant qu’invité d’honneur. Le réalisateur et animateur né dans la préfecture de Niigata sera présent pour diverses activités et notamment pour la soirée 30 ans d’Evangelion, avec d’autres personnes du studio Khara.

Quels jeux seront jouables ?

On le sait bien, Japan Expo n’a jamais été le lieu de grandes exclusivités pour les jeux. Malgré quelques rares éditions avec de grands noms, on doit souvent se contenter de deux ou trois jeux sans vraiment de nouveautés ou simplement de tourner autour du stand Nintendo, seul constructeur à vraiment jouer le jeu à Villepinte (avec parfois Bandai Namco). Pourtant, cette année, il y a tout de même quelques titres à ne pas manquer :

Nintendo sera présent en force avec la Nintendo Switch 2 et plusieurs jeux jouables comme Drag x Drive, Metroid Prime 4: Beyond, Donkey Kong Bananza , et Super Mario Party Jamboree . Le stand Nintendo proposera aussi une boutique éphémère pour l’occasion mais non, aucun tournoi ou activité autour de Mario Kart World n’est au programme (étonnant)

, et . Le stand Nintendo proposera aussi une boutique éphémère pour l’occasion mais non, aucun tournoi ou activité autour de Mario Kart World n’est au programme (étonnant) Sega présentera deux titres très attendus : Shinobi: Art of Vengeance , un reboot ambitieux de la série mythique et Demon Slayer – The Hinokami Chronicles 2 , suite très attendue proposant de nouveaux personnages jouables et un mode histoire enrichi.

, un reboot ambitieux de la série mythique et , suite très attendue proposant de nouveaux personnages jouables et un mode histoire enrichi. Metronomik nous en dira un peu plus sur No Straight Roads 2 qui vient d’être annoncé avec la présence des voix françaises du jeu, dont Kelly Marot et Donald Reignoux.

qui vient d’être annoncé avec la présence des voix françaises du jeu, dont Kelly Marot et Donald Reignoux. Dotemu proposera Ninja Gaiden: Ragebound comme titre jouable, l’occasion de découvrir ce spin-off avant sa sortie à la fin du mois

comme titre jouable, l’occasion de découvrir ce spin-off avant sa sortie à la fin du mois Arc System Works ne loupera pas l’occasion non plus de présenter son jeu de combat Hunter X Hunter Nen X Impact , prévu pour le 17 juillet. Taito Corporation sera aussi là pour nous montrer Bubble Bobble Sugar Dungeons .

, prévu pour le 17 juillet. Taito Corporation sera aussi là pour nous montrer . NIS America fera aussi le trajet pour présenter deux démos, à savoir celle de Disgaea 7 Complete (la ressortie du jeu sur Switch 2), et The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon . Deux belles avant-premières puisque les jeux sont prévus respectivement pour fin 2025 et janvier 2026 en Europe.

(la ressortie du jeu sur Switch 2), et . Deux belles avant-premières puisque les jeux sont prévus respectivement pour fin 2025 et janvier 2026 en Europe. Comme évoqué plus haut, Sandfall Interactive présentera Clair Obscur: Expedition 33 sur scène

Notons aussi la présence du jeu de cartes Magic: The Gathering avec un stand tenu par Wizards of the Coast. Il sera possible de s’adonner à la discipline avec le Kit de démarrage Final Fantasy et qui est pile dans l’actualité de la licence avec la récente sortie des sets.

Comment accéder à Japan Expo ?

Rendez-vous au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte :

Bus : Lignes 350, 349, 607, 619, 641 et 642

: Lignes 350, 349, 607, 619, 641 et 642 RER B : direction Aéroport Charles de Gaulle 2 (depuis Paris) : Arrêt Parc des Expositions

Si vous comptez venir en voiture, pensez bien à prévoir un budget pour le parking du Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Il faut compter une vingtaine d’euros de parking pour toute la journée entre 7h du matin et minuit dans les différents parkings du Parc.

Tarifs Japan Expo 2025

Voici les différents tarifs :

Tarif Normal

Jeudi 3 juillet : 28€

Vendredi 4 juillet : 26€

Samedi 5 juillet : 36€

Dimanche 6 juillet : 30€

Rajoutez 6€ aux prix indiqués pour récupérer les fastpass, qui vous permet d’entrer 30 minutes avant l’ouverture et de rentrer dans une file dédiée.

Tarif Spécial

Pass 4 jours : 94€

Billet Zen : 149€

Billet Zen+ Confort : 369€

Les billets zen regroupent le pass 4 jours, en plus de profiter de quelques facilités et la possibilité de faire coupe-fil. Le Zen+ confort y ajoute un buffet, un accès au lounge et des goodies en plus. Rappelons que les enfants de moins de 8 ans peuvent entrer gratuitement, tandis qu’un accompagnateur par personne en situation de handicap pour également rentrer. N’oubliez surtout pas que toute sortie est définitive : même en ayant un Pass, si vous sortez dans la journée, vous ne pourrez que rentrer le lendemain.