Où est M. Resetti ? – Animal Crossing New Horizons

Non, Animal Crossing New Horizons n’a pas oublié M. Resetti qui a bien une fonction dans le jeu. Malheureusement, cela tient plus du caméo puisqu’il n’apparait pas à l’écran. Ce qui ne l’empêche pas de réprimander le joueur pour autant.

Trouver Resetti dans Animal Crossing New Horizons

M. Resetti est en réalité l’opérateur du service d’aide du NookPhone, celui qui permet de se téléporter à l’endroit de son choix. On a un premier indice sur l’identité du mystérieux opérateur avec son étrange insistance sur le système de sauvegarde lors des conversations avec lui.

Pour avoir la confirmation qu’il s’agit bien de la taupe, il faut demander un transport sans avoir les 100 miles nécessaires du soi. Il commencera à s’énerver puis à se parler à lui-même pour dire « Allons Resetti, calme toi… ». Comme il a bon fond, il acceptera de vous téléporter gratuitement mais dans ce cas-là, la destination sera choisie au hasard. On espère qu’une prochaine mise à jour lui permettra de nous rendre visite sur notre île.

