Sega ne veut pas faire un remake de Sonic Adventure, qui demanderait autant d’énergie qu’un nouvel épisode

Ce n’est pas la première fois que le sujet Sonic Adventure revient sur la table tant le jeu est apprécié pour sa singularité. Pour autant, même avec les années qui passent, la réponse du grand patron de Sonic Team ne change pas. Pour Takashi Iizuka, développer un remake de Sonic Adventure reviendrait à demander autant d’efforts que de développer un nouveau jeu, et par conséquent, autant aller sur de l’inédit :

« Je suis vraiment reconnaissant envers tous ceux qui aiment la série Sonic Adventure, mais quand je pense à ce qu’il faudrait pour amener ce jeu au niveau des attentes du public moderne, je pense que cela demanderait autant de temps et d’énergie que de créer un nouveau titre. Du coup, je me dis que je devrais peut-être simplement créer un tout nouveau titre, et c’est pourquoi je n’en ai pas l’intention pour le moment. »