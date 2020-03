Dans Animal Crossing New Horizons, le chemin vers la terraformation est très long. Mais surtout rempli de spoils, donc si vous ne voulez pas vous gâcher de belles surprises, vous pouvez faire demi-tour dès maintenant. Si vous voulez vraiment un indice vague, suivez ce que Tom Nook vous dit de faire. On vous explique donc comment faire pour débloquer le terraforming, autrement appelé Remod’île dans le jeu, mais attention, cela divulgue les étapes à réaliser.

Comment débloquer la terraformation ?

Pour commencer, sachez que vous n’aurez pas accès à la fonctionnalité tout de suite et vous ne pourrez pas débloquer la terraformation au début de l’aventure. Il vous faudra un minimum de deux semaines pour obtenir l’application Remod’île du NookPhone.

En effet, il faudra développer son île pour atteindre le moment où Marie commence à vous indiquer la réputation de votre île. Ensuite, il faudra atteindre la note de trois étoiles en vendant des terrains et en décorant le paysage. Une fois les trois étoiles atteintes, Marie lira le commentaire d’un mystérieux musicien. Tom Nook appellera enfin Kéké pour le faire venir le lendemain.

L’heure du concert enfin arrivée vous assistez au générique de fin du jeu. Une fois celui-ci terminé, Tom Nook vous attend devant votre maison pour ajouter l’application Remod’île à votre NookPhone. Attention, en l’état elle ne permet que de tracer des chemins de terre.

Pour la vraie terraformation, il faudra amasser les miles Nook et se rendre au Nook Stop pour les échanger. Les permis pour redessiner les cours d’eau et les falaises coûtent chacun 6 000 miles Nook. Pour une autre matière de chemin, il faudra compter 2 000 miles et même 2 300 pour pouvoir utiliser les motifs personnalisés.

Comment utiliser le Remod’île ?

Pour utiliser Remod’île, il faut bien entendu sortir le NookPhone et lancer l’application. Quand le mode est activé, il faut utiliser le bouton + pour changer d’outil. Pour finir, sachez que vous ne pouvez pas modifier les plages et leurs parties rocheuses. Voilà, il faut suffira ensuite de suivre ce qui est expliqué, et ainsi façonner votre île à votre image.

