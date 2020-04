Animal Crossing New Horizons propose plus d’espèces d’insectes que jamais. On vous fait donc la liste avec les périodes à laquelle vous pouvez les attraper. Les mois indiqués correspondent aux îles de l’hémisphère nord. Pour connaitre la période pour le sud, il faut ajouter 6 mois.

Notez que cet article sera mis à jour pour compléter la liste ainsi qu’ajouter les horaires manquants.



La liste des insectes d’Animal Crossing New Horizons

Piéride de la rave

Période de capture : Toute l’année sauf Juillet et Août

Heures d’activité : 04h-19h

Habitat : Ciel

Prix : 160 clochettes

Citrin

Période de capture : Mars à Juin et Septembre-Octobre

Heures d’activité : 04h-19h

Habitat : Ciel

Prix : 160 clochettes

Machaon

Période de capture : Mars – Septembre

Heures d’activité : 04h-19h

Habitat : Ciel

Prix : 240 clochettes

Papilio bianor

Période de capture : Mars – Juin

Heures d’activité : 04h-19h

Habitat : Fleurs hybrides noires, bleues et violettes

Prix : 2500 clochettes

Rare

Graphium sarpedon

Période de capture : Avril – Août

Heures d’activité : 04h-19h

Habitat : Ciel

Prix : 300 clochettes

Grand planeur

Période de capture : Toute l’année

Heures d’activité : 08h – 19h

Habitat : Ciel

Prix : 1000 clochettes

Rare

???

Période de capture : ?

Heures d’activité : ?

Habitat : ?

Monarque



Période de capture : Septembre – Novembre

Heures d’activité : 4h – 17h

Habitat : Ciel

Prix : 140 clochettes