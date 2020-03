Liste des poissons – Animal Crossing New Horizons

Animal Crossing New Horizons propose plus d’espèces de poissons que jamais. On vous fait donc la liste avec les périodes à laquelle vous pouvez les pêcher.

Notez que cet article sera mis à jour pour compléter la liste ainsi qu’ajouter les horaires manquants pour les espèces pour l’instant uniquement disponible dans l’hémisphère sud.

La liste des poissons d’Animal Crossing New Horizons

Bouvière

Période de capture : Novembre – Mars

Heures d’activité : 24h/24

Habitat : Rivière

Chevaine

Période de capture : Toute l’année

Heures d’activité : 09h – 16h

Habitat : Rivière

Carassin

Période de capture : Toute l’année

Heures d’activité : 24h/24

Habitat : Rivière

Vandoise

Période de capture : Toute l’année

Heures d’activité : 16h – 09h

Habitat : Rivière

Carpe

Période de capture : Toute l’année

Heures d’activité : 24h/24

Habitat : Étang

Carpe koï

Période de capture : Toute l’année

Heures d’activité : 16h – 09h

Habitat : Étang

Poisson rouge

Période de capture : Toute l’année

Heures d’activité : 24h/24

Habitat : Étang

???

Période de capture :

Heures d’activité :

Habitat :

Ranchu

Période de capture : Toute l’année

Heures d’activité : 09h – 16h

Habitat : Étang

???

Période de capture :

Heures d’activité :

Habitat :

Écrevisse

Période de capture : Avril – Septembre

Heures d’activité : ???

Habitat : Étang

Tortue trionyx

Période de capture : Août – Septembre

Heures d’activité : ???

Habitat : Rivière

???

Période de capture :

Heures d’activité :

Habitat :

Têtard

Période de capture : Mars – Juillet

Heures d’activité : 24h/24

Habitat : Étang

???

Période de capture :

Heures d’activité :

Habitat :

Gobie d’eau douce

Période de capture : Toute l’année

Heures d’activité : 16h – 09h

Habitat : Rivière

Loche d’étang

Période de capture : Mars – Mai

Heures d’activité : 24h/24

Habitat : Rivière

???

Période de capture :

Heures d’activité :

Habitat :

???

Période de capture :

Heures d’activité :

Habitat :

Crapet

Période de capture : Toute l’année

Heures d’activité : 09h – 16h

Habitat : Rivière

Perche jaune

Période de capture : Octobre – Mars

Heures d’activité : 24h/24

Habitat : Rivière

Bar

Période de capture : Toute l’année

Heures d’activité : 24h/24

Habitat : Rivière

Tilapia

Période de capture : Juin – Octobre

Heures d’activité : ???

Habitat : Rivière

Brochet

Période de capture : Septembre – Décembre

Heures d’activité : ???

Habitat : Rivière

Éperlan

Période de capture : Décembre – Février

Heures d’activité : ???

Habitat : Rivière

Ayu

Période de capture : Juillet – Septembre

Heures d’activité : ???

Habitat : Rivière

Saumon masou

Période de capture : Mars – Juin et Septembre – Novembre

Heures d’activité : 16h – 09h

Habitat : Rivière (falaise)

???

Période de capture :

Heures d’activité :

Habitat :

???

Période de capture :

Heures d’activité :

Habitat :

???

Période de capture :

Heures d’activité :

Habitat :

Saumon

Période de capture : Septembre

Heures d’activité : ???

Habitat : Estuaire

Saumon roi

Période de capture : Septembre

Heures d’activité : ???

Habitat : Estuaire

Crabe chinois

Période de capture : Septembre – Novembre

Heures d’activité : ???

Habitat : Rivière

Guppy

Période de capture : Avril – Novembre

Heures d’activité : ???

Habitat : Rivière

???

Période de capture :

Heures d’activité :

Habitat :

Poisson-ange

Période de capture : Mai – Octobre

Heures d’activité : ???

Habitat : Rivière

???

Période de capture :

Heures d’activité :

Habitat :

Néon bleu

Période de capture : Avril – Novembre

Heures d’activité : ???

Habitat : Rivière

Poisson arc-en-ciel

Période de capture : Mai – Octobre

Heures d’activité : ???

Habitat : Rivière

???

Période de capture :

Heures d’activité :

Habitat :

???

Période de capture :

Heures d’activité :

Habitat :

???

Période de capture :

Heures d’activité :

Habitat :

Gar

Période de capture : Juin – Septembre

Heures d’activité : ???

Habitat : Étang

???

Période de capture :

Heures d’activité :

Habitat :

???

Période de capture :

Heures d’activité :

Habitat :

Esturgeon

Période de capture : Septembre – Mars

Heures d’activité : 24h/24

Habitat : Estuaire

Clione

Période de capture : Décembre – Mars

Heures d’activité : 24h/24

Habitat : Mer

Hippocampe

Période de capture : Avril – Novembre

Heures d’activité : ???

Habitat : Mer

Poisson-clown

Période de capture : Avril – Septembre

Heures d’activité : ???

Habitat : Mer

Poisson chirurgien

Période de capture : Avril – Septembre

Heures d’activité : ???

Habitat : Mer

Poisson-papillon

Période de capture : Avril – Septembre

Heures d’activité : ???

Habitat : Mer

???

Période de capture :

Heures d’activité :

Habitat :

Poisson-scorpion

Période de capture : Avril – Novembre

Heures d’activité : ???

Habitat : Mer

???

Période de capture :

Heures d’activité :

Habitat :

Poisson-porc-épic

Période de capture : Juillet – Septembre

Heures d’activité : ???

Habitat : Mer

Anchois

Période de capture : Toute l’année

Heures d’activité : 04h – 21h

Habitat : Mer

Chinchard

Période de capture : Toute l’année

Heures d’activité : 24h/24

Habitat : Mer

Scarus

Période de capture : Mars – Novembre

Heures d’activité : 24h/24

Habitat : Mer

Bar commun

Période de capture : Toute l’année

Heures d’activité : 24h/24

Habitat : Mer

Vivaneau

Période de capture : Toute l’année

Heures d’activité : 24h/24

Habitat : Mer

Limande

Période de capture : Octobre – Avril

Heures d’activité : 24h/24

Habitat : Mer

Cardeau

Période de capture : Toute l’année

Heures d’activité : 24h/24

Habitat : Mer

Calmar

Période de capture : Décembre – Août

Heures d’activité : 24h/24

Habitat : Mer

Murène

Période de capture : Août – Octobre

Heures d’activité : ???

Habitat : Mer

Murène ruban bleue

Période de capture : Juin – Octobre

Heures d’activité : ???

Habitat : Mer

Thon

Période de capture : Novembre – Avril

Heures d’activité : 24h/24

Habitat : Ponton

???

Période de capture :

Heures d’activité :

Habitat :

???

Période de capture :

Heures d’activité :

Habitat :

???

Période de capture :

Heures d’activité :

Habitat :

???

Période de capture :

Heures d’activité :

Habitat :

Raie

Période de capture : Août – Novembre

Heures d’activité : ???

Habitat : Mer

Requin scie

Période de capture : Juin – Septembre

Heures d’activité : ???

Habitat : Mer

Requin marteau

Période de capture : Juin – Septembre

Heures d’activité : ???

Habitat : Mer

???

Période de capture :

Heures d’activité :

Habitat :

Requin-baleine

Période de capture : Juin – Septembre

Heures d’activité : ???

Habitat : Mer

???

Période de capture :

Heures d’activité :

Habitat :

Poisson lanterne

Période de capture : Novembre – Mars

Heures d’activité : 16h – 09h

Habitat : Mer

Poisson-ruban

Période de capture : Décembre – Mai

Heures d’activité : 24h/24

Habitat : Mer

???

Période de capture :

Heures d’activité :

Habitat :

Cœlacanthe

Période de capture : Toute l’année

Heures d’activité : 24h/24

Habitat : Mer (temps pluvieux)

