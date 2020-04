Animal Crossing New Horizons reste cette éternelle course aux clochettes pour rembourser Tom Nook mais également développer sa maison et son île. C’est pourquoi on vous propose un tour d’horizons des meilleures façons de gagner de l’argent dans ce jeu.

Comment gagner un maximum de clochettes dans Animal Crossing New Horizons ?

Agrandir ses poches

La première étape si vous voulez optimiser vos gains de clochettes, c’est l’amélioration de votre inventaire. Sur votre île, cela signifie moins d’allers-retours donc un considérable gain de temps. Et ailleurs, cela vous permet de ramener plus de choses à revendre. On vous explique comment augmenter la taille de vos poches dans cet article. Et tant que l’on y est, savoir utiliser le stockage pour ne pas vous encombrer peut aussi être utile.

Le rocher aux clochettes

Une fois par jour, un rocher de votre île fait apparaitre des clochettes au lieu de matières premières quand vous le frappez. Donc n’oubliez pas de vérifier chaque rocher en faisant votre tour quotidien et surtout, faites bien le combo pour recevoir tout l’argent.

Les fruits

Les fruits sont une bonne source de revenus. Les fruits qui ne sont pas de l’espèce de base de votre île se revendent 500 clochettes l’unité. Donc n’hésitez pas à planter d’autres fruits pour de l’argent facile. Mais pensez également à vendre vos fruits de base sur l’île de quelqu’un d’autre, à condition qu’il ou elle n’ait pas la même espèce.

Si vous n’avez personne sous la main, il y a toute une section de notre Discord dédiée à Animal Crossing New Horizons où tout le monde se fera un plaisir de vous aider.

Les arbres à clochettes

Désolé, on ne s’attardera pas tout de suite sur le fonctionnement exact des arbres à clochettes, pour vous proposer un article plus détaillé plus tard. Mais sachez que si vous enterrez de l’argent à l’endroit de votre île qui brille et contient 1 000 clochettes, vous triplez cette somme quelques jours plus tard.

Le craft

Il est tentant de vendre certaines matières premières quand on voit qu’elles s’accumulent un peu trop. Sachez cependant que le craft double la valeur des objets utilisés pour la fabrication du résultat. Par exemple, une noix de coco se revend 250 clochettes et un jus de coco se revend 500. Donc mettez tout ce que vous souhaitez vendre dans votre inventaire puis allez vérifier l’onglet « Fabrication possible » pour voir s’il n’y a pas moyen de faire mieux.

Notez que la personnalisation ne change absolument pas la valeur d’un objet à la revente, pire encore, vous perdez l’argent des kits et gagnez donc moins qu’avec un objet de base.

Les articles phares du jour

Cela va un peu avec le conseil précédent. Mais sachez que la boutique Nook propose un service d’articles phares du jour. Ce sont des objets qui sont exceptionnellement rachetés au double de leur prix habituel. Ce qui signifie que l’on quadruple la valeur de leurs matières premières.

Ne JAMAIS utiliser la boîte de dépôt

Il semble intéressant de pouvoir vendre même après la fermeture du magasin. Mais c’est un piège puisque dans ce cas-là, vous n’avez pas droit au bonus d’article phare du jour, et pire encore Méli & Mélo prennent une commission de 20% sur tout ce que vous vendez. Il serait bête de perdre un cinquième de vos clochettes durement gagnées simplement parce que vous n’avez pas attendu quelques heures.

Gardez les insectes et les poissons les plus rares pour Pollux et Djason

Une fois par semaine, Pollux mais aussi Djason viennent visiter votre île. Pollux rachète les poissons 50% plus cher que Méli & Mélo si vous réussissez son défi. Pareil pour Djason avec les insectes mais sans le défi. On vous recommande donc de garder vos espèces les plus rares dans un coin pour leurs visites, comme les tarentules qui passent de 8 000 à 12 000 clochettes. En cas de doute, on vous indique aussi les prix de base dans nos listes de poissons et d’insectes.

Les navets

Si vous n’avez pas peur de vous levez avant midi le dimanche et de boursicoter, vous avez également la très lucrative méthode des navets que nous expliquons en détails dans ce guide.

Les îles mystères

Dans Animal Crossing New Horizons, les îles mystères sont le meilleur moyen de récolter des matières premières. Ce qui sera donc utile pour le craft et la revente. Mais cela permet également de tomber sur les îles spéciales comme la très populaire île des tarentules ou l’île où chaque rocher donne des clochettes. Et s’il vous reste de la place en fin de visite d’une île mystère, n’hésitez pas à pêcher pour grappiller quelques clochettes de plus.

Convertir les Miles Nook

La construction du vrai Bureau des résidents débloque le Ticket clochettes dans la section « Échange des Miles Nook » de la borne Nook Stop. Disponible pour 500 Miles, ce ticket se revend ensuite 3 000 clochettes. Vous pouvez donc utiliser les astuces de notre guide pour gagner des Miles pour gagner des clochettes.

L’épargne

Attention, ce n’est certainement pas la méthode la plus rentable mais il faut tout de même la lister. Le premier jour du mois, vous recevez des bénéfices pour les clochettes épargnées sur votre compte. Présenté comme cela, on se dit que c’est de l’argent facile mais attention, vous ne gagnez que 0,5% de la somme déposée.

Donc pensez à mettre vos clochettes sur votre compte le dernier jour du mois mais n’hésitez surtout pas à les investir d’abord dans les navets ou les arbres à clochettes.

Maintenant que vous pouvez rivaliser avec Tom Nook ou Picsou, n’hésitez pas à consulter notre guide Animal Crossing New Horizons pour retrouver encore plus d’astuces et de conseils.