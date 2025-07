Pris la main dans le sac, 11 bit studios reconnaît l’utilisation d’IA générative dans certains textes de The Alters

On l’a vu tout récemment avec Jurassic World Evolution 3 : la réception publique de l’IA générative dans les jeux est loin d’être positive. Ce qui n’empêche pas les studios de l’utiliser le plus discrètement possible, même lorsqu’il s’agit de contourner les règles. Dernier exemple en date, 11 bit studios et son jeu The Alters. Peu de temps après la sortie du jeu, des traces d’IA générative ont été trouvées avec des textes qui laissent peu de place au doute, et même des traductions réalisées à l’aide de cet outil. Ne pouvant pas nier la chose, le studio est bien obligé de prendre la parole à ce sujet pour tenter de se justifier comme il peut.