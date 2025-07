Split Fiction fait quelques sacrifices sur Switch 2 mais reste un monument de jeu coop

Automatiquement l’un des meilleurs jeux Switch 2

Split Fiction est en quelque sorte la quintessence de tout le savoir-faire de Hazelight Studio, qui s’amuse à proposer des séquences de jeu aussi variées qu’amusantes à un rythme effréné, modifiant constamment notre façon de jouer. Ici, on incarne Mio et Zoé, deux jeunes auteures qui participent un peu malgré elles à une expérience qui tourne mal et qui les plonge dans leurs propres histoires.

Et les deux protagonistes n’ont pas du tout le même caractère ni la même imagination, c’est pourquoi le jeu alterne sans cesse entre un monde orienté science-fiction et un autre plus teinté de fantasy, dans une aventure entrecoupée par des récits annexes totalement différents allant d’un conte pour enfant dans une ferme (qui se termine d’une drôle de manière) à un récit d’action en wingsuit. Durant toute l’épopée, Split Fiction ne cesse d’étonner et continue à se réinventer pour ne jamais nous lasser.

Mais puisqu’on ne refera pas le test complet du jeu ici, qui est déjà disponible ailleurs sur notre site, concentrons-nous sur cette version Switch 2 qui était l’un des rares jeux de lancement de la machine de Nintendo. Et c’est plutôt malin de la part du constructeur de proposer un tel titre sur sa machine puisque même s’il est disponible ailleurs, il est parfaitement à sa place sur une console comme la Switch 2 qui vise un public familial.

Un souci de fluidité (et de budget manette)

Malheureusement, pour se faire une place sur cette machine qui n’est pas non plus à la pointe de la technologie, Split Fiction doit diminuer ses ambitions techniques. Cela se ressent particulièrement au niveau du framerate, puisque cette version n’est pas capable d’afficher 60 images par secondes et se contente d’un 30 fps qui a au moins le mérite de rester plutôt stable. Une option de confort en moins donc, qui peut être gênante pour certains aujourd’hui lorsque l’on s’habitue à des expériences plus fluides.

Forcément, cette version de Split Fiction affiche aussi des textures de moindre qualité et une perspective moins détaillée que sur les consoles PlayStation et Xbox ou encore sur PC, mais rien qui ne devrait pour autant vous sauter à la figure si vous n’avez jamais eu de point de comparaison. Cette version Switch 2 reste techniquement très acceptable dans la mesure où les grandes phases d’action restent lisibles (du moins sur une TV en mode docké, moins sur l’écran de la Switch 2), malgré les défauts inhérents au jeu lui-même comme une caméra capricieuse et la surcharge d’effets visuels à l’écran durant les courses-poursuites.

Le plus gros point noir de ce portage réside surtout dans le fait que vous aurez obligatoirement besoin d’une seconde manette pour jouer à Split Fiction en local. Ou d’une seconde paire de Joy-Con 2. Car oui, il est impossible de jouer avec un seul Joy-Con dans les mains. On comprend les limitations liées à l’attribution des différentes touches, mais cela reste regrettable, alors pensez-y avant de sauter le pas. Pour le reste, vous retrouverez le même Split Fiction que sur les autres plateformes, avec toutes les qualités qui font de lui l’un des meilleurs jeux coopératifs.

Si vous possédez une Switch 2 et une deuxième manette, et que vous recherchez le meilleur jeu coopératif du moment, n’hésitez pas à foncer sur Split Fiction (ou sur la version Switch d’It Takes Two après tout). Ce portage est bien obligé de faire quelques concessions techniques qui rendent l’expérience moins fluide que sur les autres plateformes, mais il reste parfaitement jouable en l’état avec un niveau de détail plus que suffisant pour profiter de cet univers si inventif créé par Hazelight Studio.