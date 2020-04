Si vous avez déjà joué à Animal Crossing, notamment à New Leaf, vous savez qu’il existe des outils en or. Si ce n’est pas le cas, sachez que ces derniers sont de retour dans cet épisode sur Switch et qu’ils sont toujours aussi intéressants à avoir. On vous dit tout sur le sujet, à quoi ils servent et surtout, comment obtenir les outils en or dans Animal Crossing New Horizons.

A quoi servent les outils en or dans Animal Crossing New Horizons ?

Il faut savoir que dans Animal Crossing, on dispose de plusieurs types d’outils. Une pelle, une canne à pêche et bien d’autres. Chaque outil à son utilité. Mais ce qui change la donne dans New Horizons, c’est qu’ils ont une durabilité. C’est-à-dire qu’après un certain nombre d’utilisations, il va casser. Il faudra donc retrouver des composants, fabriquer l’outil à partir d’un plan et rebelotte.

Si l’on vous explique déjà le nombre d’utilisations par outil (et comment les faire durer plus longtemps), il y a encore mieux : les outils en or ! Parce que dans Animal Crossing New Horizons, on commence avec des outils rudimentaires, qui cassent assez rapidement, puis l’on débloque des outils fortifiés, qui durent plus longuement, mais les outils en or sont au niveau tout au-dessus. Ils ne sont pas incassables mais ils mettront du temps avant de casser.

Quelles sont les conditions pour débloquer les outils en or ?

Dans Animal Crossing New Horizons, les outils en or se débloquent en fonction de différentes conditions. Il ne faut pas s’attendre à les avoir tout de suite cependant. Voici ce qu’il faut faire pour avoir l’ensemble des équipements :

Pelle en or : Aider Gulliver 30 fois

: Aider Gulliver 30 fois Filet en or : Capturer les 80 insectes

: Capturer les 80 insectes Canne à pêche dorée : Pêcher les 80 poissons

: Pêcher les 80 poissons Hache en or : Casser un total de 100 haches

: Casser un total de 100 haches Lance-pierre en or : Récupérer un total de 300 cadeaux volants

: Récupérer un total de 300 cadeaux volants Arrosoir en or : Obtenir la note maximale pour la réputation de votre île (5 étoiles)

Vous l’avez compris, il faudra de la patience. Si jamais vous voulez un peu d’aide, sachez que toutes les haches sont comptabilisées (donc rudimentaires ou améliorées). On vous explique aussi, dans des articles séparés, ce qu’il faut faire pour aider Gulliver mais également pour obtenir la note maximale sur votre île.

Comment fabriquer un outil en or ?

Quand les objectifs sont atteints, vous obtiendrez donc un plan. Cependant, une fois que vous avez réalisé ces prérequis, il y a quelques nuances. Par exemple, pour la hache, vous allez apprendre directement le plan (vous allez avoir une illumination). Pour le lance-pierre, il arrivera dans un ballon doré. Dans tous les cas, attendez un peu (une journée) pour être sûr de recevoir.

Une fois le plan en votre possession, vous l’avez compris, il faudra fabriquer vous même l’outil en or. Pour cela, il vous faudra la version de base ainsi que des pépites d’or. Gardez donc à tout prix vos pépites d’or puisqu’elles serviront grandement ici. Dirigez-vous vers un établi et hop, l’outil en or est à vous ! Petite précision, oui, contrairement à New Leaf, les outils en or n’ont pas une utilité supplémentaire, ils ont juste une meilleure durabilité.

Si vous souhaitez d’autres astuces et conseils, vous pouvez consulter notre soluce d’Animal Crossing New Horizons. On y aborde évidemment d’autres sujets sur les outils et l’artisanat, mais également comment profiter du meilleur cours du navet.