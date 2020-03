Oui, Animal Crossing New Horizons permet toujours de voyager dans le temps en s’amusant avec les réglages. Voici donc un petit tutoriel pour savoir comment changer la date et l’heure de sa Switch. Tout comme les précédents épisodes, cela vous permettra d’accéder à certaines facettes du jeu. On fiat le point.

Où sont les paramètres de la date et de l’heure sur Switch ?

Tout d’abord, sachez que contrairement à Pokémon Epée/Bouclier, changer les réglages en pleine partie ne fait absolument rien. Il faut donc faire ce qui va suivre avant de lancer le jeu ou d’appuyer sur A lors de l’écran-titre pour que ce soit pris en compte. Il faut donc être sur le menu principal de la Switch. Sous les vignettes de jeux, on retrouve divers icônes, il faut sélectionner l’avant-dernière « Paramètres de la console ».

Il faut ensuite descendre dans le menu de gauche pour trouver « Console ».

Puis aller sur « Date et heure » dans le sous-menu de droite.

Il est possible que vous ne puissiez pas directement changer la date et l’heure à cause du contrôle parental mais aussi à cause de la synchronisation de la console avec Internet. Dans ce cas, il faut donc mettre Non pour l’option « Obtenir date et heure via Internet ».

Vous pouvez désormais descendre au niveau de la date et heure actuelle pour la remplacer par celle que vous souhaitez.

Maintenant que c’est fait, vous pouvez lancer Animal Crossing New Horizons pour vous retrouver à la période que vous venez de paramétrer. Si vous voulez tout savoir sur le titre, vous pouvez consulter nos autres astuces Animal Crossing.