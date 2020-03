Le pêche reste une activité primordiale dans Animal Crossing New Horizons, que ce soit pour gagner des clochettes ou pour compléter son musée. On vous a donc préparé ce petit guide pour ne plus rater aucun poisson.

Comment obtenir les cannes à pêche ?

Rien de très compliqué ici puisque l’obtention du plan de la canne à pêche est une étape du tutoriel du premier jour. C’est en effet par la fabrication d’une canne à pêche rudimentaire que Tom Nook vous enseigne l’art délicat du craft. Et voici comment obtenir une version plus solide (comme pour les autres outils) si vous trouvez que votre canne casse trop vite.

Comment pêcher dans Animal Crossing New Horizons ?

Une fois votre canne à pêche équipée, il suffit d’appuyer sur A pour lancer l’hameçon lorsque vous vous trouvez près d’un point d’eau. Veillez cependant à ce qu’il y ait une ombre de poisson dans les parages sinon personne ne viendra mordre. Quand il y a une ombre, le but est de faire tomber l’hameçon dans le champ de vision du poisson. Il faut donc viser une zone devant la tête (et donc la partie plus large de l’ombre).

Si c’est réussi, le poisson se tournera vers l’hameçon et commencera à jouer avec. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez rappuyer sur A pour reprendre votre hameçon et retenter votre chance. Quand le poisson s’intéresse à vous, il fera des feintes en s’approchant et en titillant la ligne. Attention car il ne faut réagir que quand vous entendez un gros plouf et que l’hameçon s’enfonce réellement dans l’eau.

C’est une épreuve de patience puisque les feintes sont nombreuses mais le timing pour appuyer sur et maintenir le bouton A quand le poisson mord vraiment est largement assez généreux pour ne pas avoir à prendre le risque de se faire avoir par une feinte.

Où pêcher ?

Animal Crossing New Horizons propose quatre différents endroits pour pêcher. Les plus évidents sont la mer et la rivière. D’ailleurs, petit conseil lorsque vous souhaitez pêcher au niveau de la rivière, préférez longer la rive sud puisque la caméra vous permettra de mieux voir ce qu’il se passe par rapport à la rive nord.

Le troisième endroit est l’étang. C’est un point d’eau seul qui n’a pas de source et ne se jette nulle part. Les poissons que l’on y trouve sont uniques à l’étang.

Le dernier point de pêche est plus complexe. Il s’agit de l’estuaire. C’est l’endroit où la rivière se jette dans la mer. Ce sont dont les parties de la plage coupées par la rivière. On y trouve très souvent les mêmes poissons que dans la rivière mais il y a également certaines créatures comme l’esturgeon qui n’apparaissent qu’ici.

Bien évidemment, on vous recommande également de varier vos horaires de pêche mais aussi les mois et la taille des ombres si vous souhaitez compléter la partie poissons de votre Bébêtopédie.

Que sont les appâts et comment les utiliser ?

Si l’on peut facilement provoquer l’apparition de poissons dans la mer ou la rivière en faisant des allers-retours sur la rive, c’est plus compliqué pour l’étang ou l’estuaire. C’est à cela que servent les appâts. Creusez sur la plage lorsque vous voyez un petit trou dans le sable expulser de l’eau pour y trouver une palourde.

Lorsque que vous obtenez votre première palourde, votre avatar découvre la recette de l’appât. Vous pouvez fabriquer un appât avec une seule palourde.

Pour utiliser un appât, il faut se rendre au bord d’un point d’eau et ouvrir votre inventaire. En sélectionnant l’appât, cela vous propose l’option « Disperser la nourriture ». Faîtes-le pour qu’un poisson apparaisse immédiatement à cet endroit.

Maintenant que vous êtes un pro de la pêche, n’hésitez pas à consulter nos autres guides et astuces pour Animal Crossing New Horizons.