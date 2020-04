Dans Animal Crossing New Horizons, Tom Nook vous propose toujours de changer le design de votre maison. Et cela va plus loin que la simple couleur du toit. On peut aussi changer la façade, le type de toit, la porte et même la boîte aux lettres. Mais pour cela, la tanuki vous demandera 5 000 clochettes. Heureusement, il existe un moyen de ne plus avoir à payer pour ce service et on vous explique comment faire.

Comment de pas payer le redesign de votre maison dans Animal Crossing New Horizons ?

Pour ne plus avoir à payer les personnalisations de votre maison, il faudra investir une sacrée somme, des millions même. En effet, c’est après le remboursement de la dernière extension de votre maison (le sous-sol) que Tom Nook vous annoncera la bonne nouvelle lors d’une conversation. Dorénavant, les changements sont gratuits mais il reste tout de même des limites, assez logiques.

Il faut toujours attendre le lendemain pour que les modifications soient appliquées. Et tant que les travaux ne sont pas terminés, vous ne pouvez pas changer d’avis une fois une demande effectuée. La nouvelle gratuité du système vous permettra probablement de tester des designs sans craindre pour votre budget mais aussi de faire les multiples changements demandés si vous souhaitez compléter vos succès Miles Nook.

