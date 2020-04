Parmi les aléas qui peuvent survenir dans Animal Crossing New Horizons, il y a la maladie. Rassurez-vous, rien de bien grave mais vos résidents peuvent attraper un vilain rhume ! Si cela arrive à l’un de vos habitants, vous cherchez peut-être pourquoi ils sont tombés malades et comment faire pour les guérir.

Comment guérir un résident malade ?

A vrai dire, on ne sait pas vraiment comment les résidents peuvent tomber malade mais ils peuvent l’être. On suppose que sortir la nuit pêcher du poisson sans un petit gilet n’est pas forcément très bon. Vous remarquerez qu’un résident est malade lorsqu’il est en pyjama, avec par exemple, un bonnet comme sur les images ci-dessus. De plus, vous remarquerez un air un peu fébrile et le personnage tremblera par moment.

Mais comment faire pour guérir notre résident ? Il y a deux moyens pour cela :

Attendre : la journée d’après, il devrait être guéri de lui-même

Lui acheter un remède

Si vous préférez vous occuper de votre habitant malade rapidement, la solution est donc de trouver un remède. Les remèdes sont simples à avoir. Vous pouvez en obtenir :

A la boutique Nook pour 400 clochettes

En les fabriquant à partir de votre établi

Pour fabriquer le remède, il faut disposer du plan, que l’on obtient très rapidement dans le jeu. Il faudra ensuite avoir un nid de guêpes et trois mauvaises herbes. Si vous n’avez pas encore débloqué le plan du remède, sachez qu’il s’obtient en parlant à un habitant après avoir été piqué par une guêpe.

Et voilà, maintenant vous savez comment guérir un habitant malade ! Si vous voulez d’autres astuces et conseils sur le jeu, vous pouvez consulter notre guide complet d’Animal Crossing New Horizons. On y parle des navets, des outils ou encore de la pêche en général.