Animal Crossing New Horizons n’oublie pas la tradition du tournoi de pêche. Voici donc un petit guide pour savoir comment fonctionne cet évènement, ce qu’il rapporte et comment le gagner.

Qu’est-ce que le tournoi de pêche dans Animal Crossing New Horizons ?

Comment savoir quand a lieu le tournoi de pêche ?

De temps en temps, Marie mettra un nouveau message sur le panneau de l’île pour prévenir de l’organisation prochaine du tournoi de pêche. Elle rappellera ensuite l’évènement le jour-même pendant le bulletin insulaire. En réalité, le tournoi a lieu quatre fois par an, les deuxièmes samedis des mois de janvier, avril, juillet et octobre. Il débute toujours à 9h pour se terminer à 18h.

Où se déroule le tournoi de pêche ?

Pas besoin d’aller très loin, tout se déroule sur votre île. Pour marquer le coup par rapport au défi de pêche, Pollux installe cette fois-ci une tente sur la place au lieu de se balader sur l’île. Cette tente sera l’endroit le plus important pour vous pendant le concours puisqu’elle vous permettra de lancer les épreuves mais aussi récupérer vos gains.

Quel est le principe du tournoi de pêche ?

Pour résumer très grossièrement, il faudra pêcher un maximum de poissons ce jour-là. Mais attention, il ne faut pas pêcher n’importe comment non plus. Seuls les poissons capturés pendant une épreuve comptent pour l’évènement. En parlant à Pollux, vous pourrez lui demander de lancer une épreuve (gratuitement la première fois puis contre 500 clochettes les fois suivantes). Quand l’épreuve est lancée, vous avez trois minutes pour obtenir le plus de poissons possible.

Comment sont comptés les points ?

Chaque poisson pêché pendant les trois minutes comptera pour un point, peu importe sa rareté et sa taille. Sachez que vous aurez tout de même 2 points bonus pour la session si vous avez au moins attrapé trois poissons. Le but du tournoi est surtout d’avoir au moins 300 points en fin de journée pour obtenir le trophée en or.

Sachez d’ailleurs que les détritus comme les boîtes de conserve ou les pneus ne comptent pas. Tout comme les œufs aquatiques de la Fête des œufs.

Quelles sont les récompenses du tournoi de pêche ?

Les objets aléatoires

Il est possible de réclamer un objet aléatoire à Pollux tous les 10 points. Il peut s’agir d’un meuble, d’un vêtement ou même d’une baguette, toujours avec pour thème les poissons ou la pêche. Pour que Pollux vous rachète vos poissons, il faut sélectionner l’option « Autre chose… » quand vous lui parlez, suivie de « Échange-moi mes points !« .

On trouve notamment :

le mur marin pop

le tapis poisson

la glacière décorée

la baguette poisson

le sac de pêche

l’ichtyogramme

le parapluie poissons

la sculpture d’ancre

la plaque poisson

le présentoir cannes à pêche

Les trophées

Suivant votre nombre de points, Pollux vous enverra aussi un trophée le lendemain. Entre 100 et 199 points, vous aurez le trophée en bronze. Entre 200 et 299, il s’agira du trophée en argent. Et pour l’or, il faudra donc dépasser les 300 points. Et pas de panique, les points dépensés pour les échanges comptent bien pour les trophées.

La revente de poissons

L’aspect le plus intéressant du tournoi, c’est que Pollux continue de racheter vos poissons 50% plus cher que Méli & Mélo. Si vous jouez le jeu et que vous lui revendez tout, vous devriez avoir une somme non-négligeable de clochettes à la fin de la journée. Pour que Pollux vous rachète vos poissons, il faut sélectionner l’option « Autre chose… » quand vous lui parlez, suivie de « Achète-moi du poisson !« .

Notez que vous pouvez revendre n’importe quel poisson, même s’il n’a pas été pêché pendant une session. Vous êtes totalement libre de profiter des tarifs spéciaux même sans participer à cet évènement d’Animal Crossing New Horizons.

Nos conseils pour réussir

Préparer les appâts

Comme vous avez trois minutes pour attraper un maximum de poissons, il vaut mieux éviter de perdre son temps à courir partout pour espérer voir une ombre. Heureusement, comme on l’indiquait dans notre guide de la pêche, il est possible de forcer leur apparition en utilisant des appâts.

Et si vous mettez à une estuaire ou un ponton, utiliser les appâts vous donnera même une chance d’obtenir les poissons les plus rares. Ce qui ne sert à rien pour le tournoi mais vous aidera au moins peut-être à compléter votre musée ou gagner plus d’argent à la revente. Attention tout de même de ne pas choisir un coin de pêche trop éloigné puisque le trajet vous fera perdre du temps. Pareil, conservez votre appât s’il reste moins de 15 secondes pour ne pas le gaspiller.

Prévoir une canne à pêche de secours

Même idée que le conseil précédent. Comme le temps est compté pendant une épreuve, il ne faudra pas perdre du temps précieux à aller crafter une canne à pêche ou à aller en chercher/acheter une heure. Gardez donc toujours au moins une seconde canne à pêche dans votre inventaire au cas où pour limiter la perte de temps en cas de casse de celle que vous étiez en train d’utiliser, ce qui arrive très souvent dans cet Animal Crossing New Horizons.

Pas de panique pour la place dans l’inventaire

Pendant l’épreuve, chaque poisson pêché est directement envoyé dans la glacière de la tente de Pollux. Le problème de la place dans l’inventaire est donc l’un des rares qui ne se posera pas lors des trois minutes. En revanche, n’oubliez pas d’aller récupérer le fruit de votre travail entre les sessions pour les vendre à Pollux et faire de la place dans la glacière.

Faire des pauses

Dans Animal Crossing New Horizons, la pêche repose sur un système de feintes. Plus vous êtes fatigués ou tendus, plus vous risquez de vous faire avoir. Si vous commencez à rater un peu trop pendant une session, prenez quelques minutes pour vous détendre et revenir plus concentré.

Si vous le voulez, trichez

300 points, cela veut dire 250 poissons à pêcher au minimum si vous réussissez à obtenir les deux points bonus à chaque session. Cela peut donc très facilement devenir très long et l’évènement ne dure que neuf heures. Mais si vous avez l’habitude de jouer avec la date et l’heure de votre console, cela pourra également vous aider ici. Mais attention puisque changer le jour remettra à zéro votre nombre de points.

Retrouvez encore plus d’astuces et de conseils dans notre guide Animal Crossing New Horizons, vous pouvez également venir sur notre Discord pour participer à la section dédiée au jeu.