PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Juillet 2025

Après un mois de juin pas forcément folichon, Sony avait fort à faire pour se rattraper ce mois-ci, surtout qu’il célèbre le 15ème anniversaire du service PS Plus. Il y aura de quoi faire en termes de contenu, bien que la sélection ne plaira pas forcément à tout le monde. On vous conseillera cependant de vous tourner vers la production de Don’t Nod pour la découvrir. Voici une présentation des jeux PlayStation Plus de juillet 2025.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de juillet 2025 ?

Voici la liste des jeux « offerts » en juillet sur le PlayStation Plus Essential :

Les jeux PlayStation Plus Essential seront disponibles ce mardi 1er juillet 2025 dans la journée.

Diablo IV

Diablo IV est un action RPG en vue isométrique, considéré comme étant dans la lignée du second épisode. Il a été officialisé lors de la BlizzCon 2019 après de nombreuses années de rumeurs. Côté histoire, il prend place plusieurs années après Diablo 3 et nous parle de Lilith, la fille de Méphisto. Cinq classes seront jouables au lancement avec la Sorcière, le Druide, le Barbare, la Voleuse et le Nécromancien. – Lire le test complet.

JUSANT

Jusant est un jeu d’aventure et d’escalade méditatif et contemplatif développé et édité par DON’T NOD. Dans ce titre, le joueur ou la joueuse prend le contrôle d’un personnage guidé par un Ballast, une étrange créature entièrement constituée d’eau, afin d’atteindre le sommet d’une tour vertigineuse dissimulant les nombreux secrets d’une civilisation oubliée. – Lire le test complet.

The King of Fighters XV

The King of Fighters XV est un jeu de combat en 2D avec des personnages en 3D. Cet épisode conserve le style du quatorzième opus en l’affinant et en proposant une patte visuelle corrigée. On y retrouve un grand nombre de personnages issus des précédents épisodes, et le style du jeu sera le même que celui que l’on connait de la série, avec des combats rapides et des mouvements spéciaux encore plus spectaculaires dans cet opus. – Lire le test complet.