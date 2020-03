Quand démarre la journée ? – Animal Crossing New Horizons

Animal Crossing New Horizons repose sur un système de temps réel et d’actions à faire quotidiennement. Beaucoup se demandent donc à quelle heure précise le jeu considère que la journée démarre et les évènements du jour peuvent avoir lieu. On répond à cette question avec quelques précisions supplémentaires dans cet article.

A quelle heure la journée se réinitialise dans Animal Crossing New Horizons ?

Pour Animal Crossing New Horizons, la journée débute officiellement à 5 heures du matin. C’est à ce moment-là que l’on a droit au bulletin insulaire, à la fin des travaux en cours mais aussi l’évolution des fleurs et des arbres. Les sources de craft, les fossiles, la bouteille à la mer et le sac enterré font également leur retour à cette heure-là.

Si vous devez avoir la visite de vendeurs ambulants ou d’un campeur, ils arriveront aussi à 5 heures du matin. Mais attention puisque les horaires des magasins ne dépendent pas du début de journée et peuvent donc être différents.

