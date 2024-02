Guide Final Fantasy VII Rebirth

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Final Fantasy VII Rebirth. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

Soluce Final Fantasy VII Rebirth

Autres

FAQ Final Fantasy VII Rebirth

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu Final Fantasy VII Rebirth. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Rebirth est le deuxième jeu issu de la trilogie Final Fantasy VII Remake, qui a commencé avec le jeu du même nom en 2020. Cet épisode continue d’adapter à sa façon le JRPG Final Fantasy VII, sorti initialement sur PS1. Le titre suit Cloud et son groupe après les événements survenus au sein de Midgar, alors qu’ils s’aventurent dans le monde à la poursuite de Sephiroth. Il garde le même système de combat du premier jeu en temps réel, avec quelques nouveautés.

Quand et où sort Final Fantasy VII Rebirth ?

Final Fantasy VII Rebirth sorti le 29 février sur PlayStation 5. Il s’agit d’une exclusivité d’au moins trois mois, ce qui veut dire que le titre pourra aussi sortir sur PC d’ici quelques temps.

Final Fantasy VII Rebirth est-il disponible sur PS4 ?

Contrairement au premier jeu, Final Fantasy VII Rebirth n’est pas disponible sur PS4.

Final Fantasy VII Rebirth est-il la suite de Final Fantasy VII Remake ?

Final Fantasy VII Rebirth reprend plus ou moins là où Final Fantasy VII Remake et son DLC Intergrade se sont arrêtés, et se pose donc en suite directe.

Faut-il posséder Final Fantasy VII Remake pour jouer à Final Fantasy VII Rebirth ?

Non, bien que les deux jeux soient liés au sein d’une trilogie, il n’est pas nécessaire de posséder le premier épisode pour jouer au deuxième. Il est néanmoins recommandé de l’avoir fait, ou de suivre le résumé qui est proposé directement dans le menu de Rebirth.

Final Fantasy VII Rebirth est-il traduit en français ?

Final Fantasy VII Rebirth dispose d’une traduction intégrale en français, avec des textes et un doublage dans notre langue. Les doublages anglais et français sont également disponibles.

Pourquoi Final Fantasy VII Rebirth tient-il sur deux disques ?

Puisque le poids du jeu est considérable (autour de 150 Go), Final Fantasy VII Rebirth doit être imprimé dur deux Blu-Ray afin d’éviter des téléchargements supplémentaires (du moins, sans son patch day one).

Final Fantasy VII Rebirth est-il en monde ouvert ?

Maintenant que le groupe a quitté Midgar, le monde de Final Fantasy VII peut être exploré. Final Fantasy VII Rebirth alterne donc entre des zones plus fermées et des zones ouvertes pour former un grand monde, séparé en plusieurs régions interconnectées.

Qui sont les personnages jouables dans Final Fantasy VII Rebirth ?

Si l’on se limite à l’aventure principale et que l’on écarte les potentiels guests, Final Fantasy VII Rebirth propose sept personnages jouables :

Cloud

Barret

Tifa

Aerith

Red XIII

Yuffie

Cait Sith

Vincent et Cid apparaissent bien dans le jeu, mais ils ne sont pas jouables, sans doute pour mieux vendre le troisième jeu de la trilogie.

Quelles sont les nouveautés de gameplay dans Final Fantasy VII Rebirth ?

Le gameplay de cet épisode conserve toutes les bases du premier opus, mais est amélioré avec le système des attaques en synergie, qui permet aux combattants de réaliser des actions en duo si les conditions sont remplies. On retrouve également davantage de possibilités pour les combats aériens ainsi que de nouveaux coups pour les différents personnages.

Des mini-jeux sont-ils présents dans Final Fantasy VII Rebirth ?

Oui, et pas qu’un peu. Final Fantasy VII Rebirth dispose même d’une tonne de mini-jeux, qui vont de la course de chocobos au jeu de rythme, en passant par le mini-jeu de la moto ou du shoot’em up spatial. Cet épisode met aussi en avant le mini-jeu de cartes inédit nommé Queen’s Blood, qui rappelle le Triple Triad de Final Fantasy VIII, mais avec un concept différent.

Peut-on avoir des moyens de locomotions dans Final Fantasy VII Rebirth ?

Pour avancer plus vite dans ce monde ouvert, et notamment pour passer par-dessus certains obstacles, vous aurez à votre disposition divers moyens de locomotions. Tout d’abord, les chocobos, spécifiques à chaque région avec des habilités différentes, mais aussi des engins motorisés comme le célèbre buggy ou encore le Tiny Bronco.

Quels sont les modes de difficulté dans Final Fantasy VII Rebirth ?

Final Fantasy VII Rebirth dispose de quatre modes de difficultés, mais seulement trois sont disponibles au lancement, à savoir :

Facile : Pour suivre l’histoire sans être bloqué par les combats

Normal : Le mode classique, le plus équilibré

Dynamique : Adapte le niveau des ennemis au vôtre, pour plus de challenge

Un quatrième mode, le mode Difficile, se débloque après avoir terminé le jeu une première fois.

Quels sont les modes d’affichage pour Final Fantasy VII Rebirth ?

Deux modes d’affichage sont proposés pour Final Fantasy VII Rebirth : Un mode Fidélité boostant la résolution mais limité à 30 images par secondes, et un mode Performances avec 60 images par secondes mais une résolution moins grande.

Une démo est-elle disponible pour Final Fantasy VII Rebirth ?

Oui, une démo est proposée pour le jeu. Elle est composée de deux parties. La première permet de jouer à une partie de l’introduction, et la sauvegarde peut être transférée vers le jeu final. La seconde partie propose d’expérimenter une portion du monde ouvert dans la région de Junon.

Des DLC sont-ils prévus pour Final Fantasy VII Rebirth ?

Contrairement à Remake, Final Fantasy VII Rebirth ne devrait pas avoir de DLC. C’est en tout cas ce qu’a déclaré Tetsuya Nomura avant la sortie du jeu, même si les choses peuvent changer.

Où acheter Final Fantasy VII Rebirth au meilleur prix ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Final Fantasy VII Rebirth est au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Quelles sont les différentes éditions de Final Fantasy VII Rebirth ?

En dehors de l’édition normale du jeu, plusieurs éditions sont disponibles à la vente pour Final Fantasy VII Rebirth. Voici leur contenu :

Edition Deluxe (109,99 €)

Le jeu avec jaquette réversible

Un steelbook

Une mini bande-son sur CD

Un artbook

Un accessoire (in-game) Armille Midgar

Edition Pack Double (79,99 € – numérique)

Le jeu Final Fantasy VII Rebirth

Le jeu Final Fantasy VII Remake

Edition Collector (379,99 €)

Le jeu de base

Un steelbook

Un artbook

La bande-son du jeu

Une jaquette réversible

Des bonus in-game (Matéria d’invocation Trio de mogs, Matéria d’invocation Pot magique, etc.)

Une statuette de Sephiroth de 48 cm

Où acheter la bande-son de Final Fantasy VII Rebirth ?

Square Enix met en vente la bande-son du jeu via trois produits. Vous pouvez tout d’abord acheter un vinyle à 47,99‎ €, ou opter pour l’édition sur 7 CDs qui est affichée à 64,99‎ ‎€. Une édition spéciale de l’OST, avec un CD bonus et des illustrations, est vendue à 74,99 €.

En bref

Final Fantasy VII Rebirth

Éditeur : Square Enix

Développeur : Square Enix

Genre : Action-RPG

Prix : 79,99 €

Console : PS5

Date de sortie : 29 février 2024

: 29 février 2024 PEGI 16