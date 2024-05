La quête de la protorelique peut démarrer à la fin du chapitre 10, lorsque l’équipe doit se mettre en route pour l’aérodrome. Aucun niveau n’est conseillé pour les différents rapports d’enquête car aucun combat n’est présent.

Rapport d’enquête 1 : vestiges planétologiques

Le rapport se situe vers le centre du canyon, au milieu d’une zone riche en ruines antiques. Près du repère, trois personnes attendent près d’un mystérieux bassin. Il s’agit de Nayo, Polk et Billy Bob, membres de la branche principale d’Avalanche rencontrés avec Yuffie dans le DLC INTERmission de Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Après une discussion où vous découvrez ce qu’il est advenu de Wedge, vous apprenez que ces ces bassins sont en fait des geysers de la rivière de la vie. Le problème c’est qu’ils sont déréglés. Vous allez donc devoir les réparer. Pour ça, Chadley vous envoie Chadley Junior un robot destiné à rétablir ces fontaines. C’est à présent le moment de découvrir un énième mini-jeu, intitulé Rouages & Gambits. Le but est de programmer trois robots en leur assignant des actions, déclenchées hiérarchiquement et sous conditions grâce aux gambits, un système qui devrait rappeler des souvenirs aux fans de Final Fantasy XII.

Dans chaque mission de Rouages & Gambits, vous aurez un gros Flan au centre d’une arène triangulaire. À chaque coin du triangle, vous disposez de portails d’où sortent les robots que vous assignez pour aller attaquer le Flan. Les robots peuvent être déployés si la barre d’ATB est suffisamment remplie. Et selon la manière dont est constituée le robot niveau gambits, il peut demander une quantité plus ou moins grande d’ATB. Vous disposez également de coups spéciaux, comme une récupération de points de vie ou bien une Comète, causant de lourds dégâts.

Seulement voilà, le Flan aussi va vous attaquer en envoyant des petits flans sur vos portails pour les détruire. Vous vous en doutez, il est primordial de protéger ces portails sinon la partie s’arrête, en naviguant entre chacun d’entre eux si besoin. Un équilibre attaque-défense doit donc être maintenu selon la situation surtout que, comme vous, les flans lancent des attaques orchestrées elles aussi sur des gambits que vous pouvez consulter avec la touche Carré.

S’installe alors un système de faiblesses élémentaires en pierre-feuille-ciseaux sur lesquelles il va falloir insister. La glace bat la foudre, foudre qui bat le feu, feu qui bat la glace. Un symbole apparaît au niveau de la barre de vie des flans pour indiquer la faiblesse à utiliser. Pour commencer, pas de panique, Chadley a tout prévu et vous avez juste à lancer la mission.

Rien de particulier ici : défendez-vous face aux premiers flans et dès que vous avez une avance confortable d’ATB, déployez des robots depuis les portails non attaqués. Sachez tout de même que le Flan royal enchaine deux attaques puissantes lorsque cinq de vos robots l’attaquent simultanément. De plus, il se protège avec Barrière quand quatre de vos robots viennent du même portail.

Une fois le Flan royal détruit, la fontaine de rivière de la vie est stabilisée. Le trio d’Avalanche va vous accompagner à chaque réparation de portail. Le deuxième se trouve d’ailleurs au nord.jd

Rapport d’enquête 2 : les ruines dans le ciel

Le deuxième portail se situe vers le nord de la région, accessible après une séquence de planage avec le chocobo. Cette fois, vous pouvez (et devez) programmer vous-même vos trois types de robots. Pour un minimum de prise de tête, il est possible de passer le mini-jeu en mode facile en appuyant sur L3 et de bénéficier de programmes décidés par l’IA, parmi les quatre qu’elle propose. Nous avons utilisé l’une d’entre elles, que vous trouverez ci-dessous en image.

Pour le reste, continuez à maintenir cet équilibre attaque-défense selon les menaces que l’on vous envoie. Le Flan royal déclenche Lariat royal lorsqu’il est ciblé par trois de vos robots. Il peut aussi se lancer Hâte et infliger Morsure royale aux robots près de lui. Une fois le combat réussi, un petit flashback de la troupe de Barret se joue. À présent, direction le troisième portail.

Rapport d’enquête 3 : capitale en ruines

Pour cette troisième mission de Rouages & Gambits, rendez-vous à . Comme pour le combat précédent, nous avons utilisé l’une des configurations proposées par l’IA et que vous nous affichons encore une fois ci-dessous.

Attention, il existe des flans volants durant cette mission. Il faut donc équiper vos robots en conséquence, comme les tirs de missiles ou de pesanteur. Concernant le Flan royal, il continue d’utiliser Morsure royale pour le corps-à-corps, utilise des Déluges corrosifs pour atteindre vos robots à distance et modifie sa faiblesse élémentaire, ainsi que les sorts utilisés, en cas de PV bas. Enfin, il utilise le redoutable Double bond royal lorsqu’il est ciblé par trois ennemis.

En gagnant la partie, un nouveau flashback montrant une scène du groupe Avalanche de Barret se lance, et il ne reste désormais plus qu’un portail à activer.

Rapport d’enquête 4 : les ruines du temple

Le dernier portail nécessite un peu d’escalade pour y arriver. Il faut ensuite prendre l’Ascenseur des ruines – Accès inférieur puis de gravir les escaliers en prenant garde aux ennemis jusqu’à votre destination. Avant de lancer l’ultime épreuve de cette quête protorelique, vérifiez que Cloud ait les PV et PM à fond. Pour triompher de ce dernier Rouages & Gambits, nous avons encore une fois utilisé la configuration IA de robots ci-dessous.

En plus des flans volants de la dernière fois, des flans renforcés rejoignent les rangs d’un Flan royal qui reprend les mêmes attaques et changements d’affinité que lors de la mission précédente. Il s’agit donc logiquement de la mission la plus corsée donc, plus que jamais, soyez prudent lors du déploiement de vos robots.

Après avoir vaincu le Flan royal, la fameuse protorelique des fontaines de mako apparait. Une dernière scène émouvante se diffuse, après quoi Cloud s’empare de la relique. Dans la foulée, une nouvelle parenthèse auprès du guerrier mystérieux s’effectue. Sauf que là, vous êtes lancé dans un combat contre lui.

Rassurez-vous, il n’a pas tant de PV que ça et il est vulnérable au feu, au poison, à Anti-Cuirasse, Anti-Providence, Anti-Bravoure et Anti-Foi. Surtout, esquiver ses attaques ou placer une garde parfaite le déstabilisera. Observez-le et allez-y patiemment pour que le combat se passe bien.

Une fois la victoire remportée, il vous reparle de ces protoreliques, forme altérée des pièces du légendaire équipement Genji. Votre lutte avec le bretteur excentrique n’est pas terminée.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.