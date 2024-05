Farmer pour le endgame de Final Fantasy VII Rebirth

Le farm est une étape essentielle pour se frotter avec un peu plus de bagage au mode Difficile ou aux défis en mode Brutal et Légendaire du simulateur de combat. Cela peut aussi vous aider pour la dernière étape des quêtes de protorelique demandant un niveau entre 65 et 70.

Ensuite, si vous pratiquez régulièrement la synthèse et que vous explorez les moindres recoins de chaque zone ouverte, vous ne manquerez pas vraiment d’argent durant l’aventure, reléguant pour la plupart le farm de gils à un intérêt secondaire.

Néanmoins, il est tout à fait possible de faire monter Exp, PC et gils conjointement. Notez simplement qu’il est inutile de vouloir entreprendre un farming trop prématurément. Le seul vrai bon moment pour se lancer intervient après la fin du jeu, car le montant d’Exp, et de PC sont de base multipliées par 3.

Préparation au farm

Plusieurs prérequis sont nécessaires avant d’envisager sérieusement la pratique :

Terminer le jeu et accéder à la sélection de chapitres

Passer le jeu en mode Facile

Récupérer un maximum de matérias PC augmentés, qui double le nombre de PC gagnés par la matéria connectée

Récupérer les matérias Gain d'expérience et Gain de gils, qui doublent respectivement le nombre d'Exp et de gils

Récupérer le Bracelet chocobo

Et voici où trouver les objets cités :

Une première matéria PC augmentés s'obtient durant le chapitre 3, juste après que le groupe se soit séparé en deux, en contournant le chemin principal via une passerelle.

Une deuxième matéria PC augmentés s'obtient en réussissant le défi du simulateur de combat de Chadley « Chasse – Corel : Entre mont et mer »

Une troisième matéria PC augmentés s'obtient en réussissant le défi du simulateur de combat de Chadley « Chasse – Nibel : Danse démoniaque »

Une quatrième matéria PC augmentés s'obtient durant le chapitre 13, juste après les épreuves du passé vécues par l'équipe dans le Hall de la Résurrection. Pénétrez dans la salle à l'ouest pour ramasser la matéria par terre.

Une cinquième matéria PC augmentés s'obtient en réussissant le défi du Colisée des Costauds, au Gold Saucer « Défi à six : Quator des lamentations »

La matéria Gain de gils s'obtient contre 3000 GP au Gold Saucer, au point de vente du Chocobo Square

La matéria Gain d'expérience s'obtient durant le chapitre 13, à la portion « Fontaine de la Repentance », zone « Salle du Labyrinthe (Terre) – 1er niveau »

Le Bracelet chocobo s'obtient durant la quête annexe « Les arcanes du dressage »

Obtenir Exp, PC et gils rapidement

Deux méthodes principales s’offrent à vous. La première fait monter les matérias de tous les combattants, la deuxième se concentre uniquement sur celles de personnages mais reste plus lucrative. Quoi qu’il en soit, faites en sorte d’attribuer deux barres d’ATB dès le début du combat en équipant Cloud d’une ou deux matérias Attaque anticipée niveau MAX, voire d’accessoires confiant de l’ATB dès le début du combat, comme la Pelisse du roi des chocobos, obtenue au cours de la quête « La Coupe d’or ».

Ensuite, équipez vos alliés avec des armes et bracelets ayant le maximum d’emplacements de matérias (et d’emplacements doubles). C’est le cas pour les pièces d’équipement obtenus vers la fin du jeu, comme le Protège-bras de Cétra, l’Amulette de Cétra ou encore l’Amulette d’Hadès. Pensez juste à donner le Bracelet chocobo à l’un des vos alliés, notamment à celui ou celle qui accompagne Cloud durant la deuxième méthode.

Ce bracelet ne dispose que de deux emplacements mais triple la quantité de PC obtenus. Et si vous placez une matéria PC augmentés sur l’un des deux orifices, l’expérience récoltée sur la matéria placée sur l’emplacement restant sera multipliée par six. Enfin, n’oubliez pas d’attribuer Gain de gils et Gain d’expérience, que ce soit sur un seul ou deux combattants.

La méthode des Rapports de chasse

Les Rapports de chasse sont les petites missions qui consistent à éliminer des ennemis spéciaux au sein des régions de Final Fantasy VII Rebirth, pour le compte de Chadley. Et vous l’aurez sans doute remarqué, une chasse réussie peut être relancée à l’infini. Trouvez donc un point qui vous plait, avec si possible un maximum d’ennemis à vaincre.

Le Rapport de chasse 2 : un vampire des plages au sud de la Pension de Musculation, au sein de la région de Corel, est un bon emplacement. Ici, il y a 4 Dracocampes abyssaux à battre. Si vous disposez de l’attaque Choc Mental, via la matéria Techniques ennemies, équipez cette dernière sur Cloud et, avec un double ATB disponible au début du combat, lancez la compétence au milieu des Dracocampes, ce qui les éliminera en un coup.

Au bout du combat, vous gagnez un total d’environ 2000 Exp, 16 PC et environ 500 gils hors multiplicateur. Quelques secondes plus tard, vous pourrez enchainer en recommençant le combat. Et vu que vous êtes dans le monde ouvert, tous les alliés récupèrent ces récompenses, de quoi monter un très grand nombre de matérias simultanément.

La méthode du Colisée des Costauds du Gold Saucer

À l’intérieur du Battle Square du Gold Saucer, le Colisée des Costauds propose une technique plus généreuse en terme de PC, mais ne fait progresser que deux personnages, dont Cloud. Choisissez votre partenaire en l’équipant avec les matérias voulues puis démarrez le combat « Défi à deux : Hors-la-loi décalés ». Le premier round vous oppose à huit Brigands. Avec la double barre d’ATB au début du combat, utilisez la compétence Enchainement rapide de Cloud (à deux reprises si besoin) pour vaincre les ennemis en un rien de temps.

Vous gagnez en quelques secondes près de 3000 Exp et 48 PC hors multiplicateur. Pour une matéria couplée à PC augmentés, cela nous fait 96 PC, et sur un Bracelet chocobo équipé conjointement de PC augmentés et de la matéria souhaitée, cela donne 288 PC pour celle-ci. De plus, il est possible de recommencer rapidement en abandonnant le combat suivant. Relancez à nouveau le défi, et ainsi de suite.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.