Plus ouvert et plus riche que son prédécesseur, Final Fantasy VII Rebirth ne lésine pas sur les mini-jeux et les collectibles. Afin de leur donner un intérêt dont chacun et chacune jugera la pertinence, vos exploits, symbolisés par des objets de collection, sont recensés au sein du musée du gîte de Johnny. Celui-ci est disponible après avoir terminé la quête « La rénovation du gîte de Johnny ». Dans cet article, nous vous listons l’intégralité des objets de collection ainsi que leurs conditions d’obtention.