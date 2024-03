Informations de la quête

Secteur : Région de Corel

Disponibilité : Chapitre 9, dès le départ

Point de départ : Corel-Nord – Hauteur, près de la sortie sud du village

Récompenses : Matéria Élévation de matéria, 800 Exp, 10 Exp d’équipe, hausse d’affinité avec Barret

Une requête des amis de Piou-piou

Lorsque vous aurez rejoint les enfants au repère de quête, ils vous expliquent donc que leur ami Piou-piou a disparu. Barret comprend qu’il s’agit de Choupi-Cloud, l’oiseau secouru au cours du chapitre 7. Les enfants étant méfiants vis-à-vis de notre grand gaillard, Cloud fait l’intermédiaire.

Un garçon débarque et vous apprend que des cabanes à oiseaux sont dispersées dans le désert. Il dit également que l’on y peut y déposer des pièges pour tenter d’attraper Choupi-Cloud. Des pièges que l’on peut fabriquer via la synthèse.

Avant de partir, il faut donc que vous possédiez la puce de synthèse Piège à oiseaux, obtenue en fouillant le village déserté avec votre chocobo, dans le cadre du Rapport d’excavation 2. Une activité que vous débloquez en analysant suffisamment de puits de vie présents dans la région de Corel (désert et côte).

Une fois que vous l’avez récupéré, il vous faudra 15 sauges, 9 graines de brume et 9 marjolaines pour construire 3 pièges à oiseau. Les matériaux sont trouvables dans la nature ou à l’achat, auprès de la vendeuse de l’enclos chocobo de l’entrée de Costa del Sol par exemple. Maintenant que vous détenez ce qu’il faut, rendez-vous auprès des cabanes à oiseaux dans le désert.

Installation de pièges à oiseaux

Le premier piège se pose à l’ouest du Passage des canailles

Le deuxième piège se pose sur un arbre en hauteur vers le centre du désert

Le troisième piège se pose au sud-ouest de l’Ancien arrêt du désert de Corel

Tous les pièges sont posés, c’est donc le moment de retourner au premier piège pour le relever.

Premier piège

En retournant au premier piège, deux Mistryvernes. Vulnérables au vent, vous les fragiliserez en détruisant l’aura autour d’eux. Attention aux mini-tornades qu’ils lancent. Pas de Choupi-Cloud, donc direction le deuxième piège.

Deuxième piège

De retour au deuxième piège, toujours pas d’oiseau. En revanche 4 Pompas gesticulent. Prenez un personnage comme Barret pour multiplier les chances de les toucher. Une compétence comme Colère maximale vous permettra de les toucher et les tuer rapidement.

Troisième piège

Après le combat, il est temps d’aller fouiller le dernier piège. Cette fois, c’est la bonne, Choupi-Cloud est là. Seulement, un dangereux Bombo géant s’invite et menace le petit oiseau.

Vulnérable à la glace, il aura de grandes chances d’être fragilisé en le frappant pendant Echauffement. Attention à sa Pluie incendiaire et à ses lancers de Boule de feu. Que vous parveniez à le vaincre ou qu’il s’autodétruise une fois ses PV suffisamment bas, le combat se termine et Choupi-Cloud est sauvé.

Il repart de lui-même vers le village de Corel et vous n’avez plus qu’à retourner auprès des enfants. Ils vous remercient de l’avoir ramené, et un des enfants vous confie une matéria Élévation de matéria.

Et alors qu’un autre garçon demande aux autre d’éviter Barret, celui qui vous a récompensé lui dit au contraire qu’il l’aime bien. Sur cette note positive, la quête se clôt et vous repartez également avec 800 Exp, 10 Exp d’équipe et une hausse d’affinité avec Barret.

La prochaine quête annexe ouvre celles de Gongaga et s’intitule « Le rêve de l’armurier ». Retrouvez la liste complète de ces quêtes au sein de notre article dédié.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.