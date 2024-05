Protorelique de Corel : 1ère partie

La quête de la protorelique peut démarrer dès le début du chapitre 9, dans le désert de Corel, après avoir récupéré le buggy. En revanche, vous ne pourrez la terminer qu’à partir de la fin du chapitre 12. L’intrigue commence à partir du moment où vous croisez un géant de sable, près du premier mini-réacteur de mako situé au sud du Gold Saucer.

Rapport d’enquête 1 : le mini-réacteur n°1

Pour ce rapport, le niveau 30 est conseillé.

En arrivant au mini-réacteur, la porte est scellé par un étrange système. Pour ouvrir la porte, Cloud doit récupérer la statuette juste à côté et le brandir dans les airs. Un rayon lumineux pointe alors dans la direction du rocher-cactus qu’il faut activer pour déverrouiller la porte.

Pour cette première porte, la rocher-cactus se situe à l’est en hauteur, près du Rapport de chasse n°5. Brandissez la statuette juste devant le rocher pour l’activer. Quatre Pampas oranges font alors leur apparition. Pour les vaincre, essayez les compétences physiques comme Colère maximale de Barret pour être sûr d’arriver à les toucher. Ils seront d’ailleurs ensuite en Fragilité, ce qui permettra de les éliminer facilement.

Après le combat, appuyez sur le rocher-cactus pour déverrouiller la porte du mini-réacteur n°1. Retournez ensuite là-bas pour voir ce qu’il contient. À l’intérieur, descendez l’échelle pour arriver jusqu’à Gob le Kid. Pour prouver votre valeur et récupérer la protorelique de la région, le gobelin va vous faire jouer à Dégomme-pampas.

Le principe est clair : éliminer le plus de pampas possible dans un temps imparti pour récupérer suffisamment de points et ainsi valider l’épreuve. Pour pimenter la chose et au fil des épreuves, il y aura différents types de pampas dont la manière d’être éliminés varie. Egalement, plus ils offrent de points, plus ils sont résistants. Pour ce premier défi, vous avez droit aux physicopampas, qui se battent avec des attaques physiques, et les magicopampas, qui s’éliminent avec de la magie.

Et ici, c’est Yuffie qui doit s’y coller en devant faire un score minimal de 1000 en 1 minute 30. Utilisez des attaques normales, le lancer de shuriken ou des compétences physiques comme Furinkazan ou Tourbillon pour les physicopampa, et le ninjutsu pour les magicopampas. Dès que vous voyez des pampas arc-en-ciel, éliminez-les pour rajouter 10 secondes au chrono.

Faites attention durant l’épreuve car les pampas peuvent vous toucher. Si cela arrive, vous perdez quelques points. Une fois le score de 1000 atteint et le chrono à zéro, Gob le Kid vous donne un fragment α du trésor du désert.

Rapport d’enquête 2 : le mini-réacteur n°2

Pour ce rapport, le niveau 31 est conseillé.

Ce deuxième rapport se trouve à l’ouest du Rapport secret où l’on combat le Roi tomberry. Récupérez la statuette et rendez-vous à la tour de transmission n°5. De là, allez vers l’est, grappinez-vous et escaladez la paroi jusqu’à arriver au rocher-cactus n°2.

Brandissez la statuette et soyez prêt à vous battre contre des Pampas dorés. Contrairement à ceux de couleur orange, les dorés doivent être touchés avec des sorts pour entrer en Fragilité. Après le combat, appuyez sur le rocher puis retournez au mini-réacteur.

Vous retrouvez Gob le Kid et, cette fois, c’est Aerith qui va devoir se frotter au mini-jeu en devant réaliser un score minimal de 1000, toujours en 1 minute 30. Les pampas jumbo font leur apparition en valant 500 points. Aussi, Aerith va devoir affronter des lumipampas et des ténébropampas. Avec L2 pour les premiers, et R2 pour les seconds, vous créez un sceau qui les rendent vulnérables. Pensez donc à changer régulièrement de sceaux selon la menace.

Aerith faisant par défaut des attaques magiques avec son bâton, vous devez donc la rapprocher des physicopampas pour qu’elle tape directement avec le bâton. La compétence Force de l’innocence est un bon moyen de neutraliser les magicopampas rapidement. Attention aux pampas jumbos avec leurs différentes attaques comme Séisme jumbo ou le Pamplatissement, qui vous écrase.

Au terme de l’épreuve et avec un score d’au moins 1000 points, vous repartez avec le fragment β du trésor du désert. La quête est désormais en suspension jusqu’à la fin du chapitre 12.

Protorelique de Corel : 2e partie

Comme dit au cours de la première partie, ce rapport n’est accessible qu’à la fin du chapitre 12. Chadley vous préviendra lorsque cette deuxième partie pourra démarrer.

Rapport d’enquête 3 : le mini-réacteur n°3

Pour ce rapport, le niveau 45 est conseillé.

Rendez-vous au sud-ouest de la tour de transmission n°3 pour trouver le troisième mini-réacteur. Récupérez la statuette et allez à l’est de la décharge où vous avez affronté Dyne à la fin du chapitre 8. Il va vous falloir entrer dans une grotte en contournant le vide vous séparant de celle-ci. Pour ce faire, grimpez sur les rochers à côté.

Dans la grotte, descendez tout en bas et brandissez la statuette pampa devant le rocher-cactus. Cette fois, c’est un Pampa jumbo qui apparait. Pour le fragiliser, attendez qu’il lance Pluie d’épines. Là, lancez des compétences à potentiel de Choc pour lui infliger le Choc. Attention à son attaque 1000 épines qui fait des dégâts. Après avoir battu le pampa, retournez au mini-réacteur n°3 pour retrouver Gob le Kid. Surprise, Cornéo et ses hommes sont là.

Après la petite scène avec eux, Gob remet au défi Yuffie. Cette fois, 2000 points doivent être collectés, en 2 minutes cette fois. Nouveauté, les pampas dorés sont de la partie. Vifs, ils rapportent 100 points, donc priorisez leur élimination. Pour le reste, gardez la même technique que pour les précédentes épreuves, à ceci près que les physicopampas et magicopampas du Don ont remplacé les traditionnels. Un physicopampa jumbo apparait au bout d’un moment avec 500 points précieux à gagner.

Au bout de l’épreuve, et avec 2000 points en poche, vous récupérez un fragment γ du trésor du désert.

Rapport d’enquête 4 : le mini-réacteur n°4

Pour ce rapport, le niveau 46 est conseillé.

Le dernier rapport se trouve à l’est du passage qui relie le désert de Corel. Récupérez la statuette et allez à l’extrême est de la région, au bord de la côte. Vous repérerez alors un mur d’escalade. Passez par celui-ci, continuez la grimpette, grappinez-vous sur trois points d’accroche successifs et vous tomberez sur le dernier rocher-cactus.

Brandissez la statuette et vous affronterez cette fois un Pompa jumbo. La technique pour en venir à bout est la même technique que pour le Pampa jumbo. Après le combat, touchez le rocher et revenez au mini-réacteur n°4. De retour devant Gob, il vous parle du bretteur légendaire, que vous avez déjà croisé dans une sorte de rêve.

Aerith va se charger de cette dernière épreuve, qui contient tous les types de pampa possible rencontrés jusque-là, avec en plus la version géante des pampas dorés, variante la plus puissante de ces bestioles. Avec la Cétra vous devez faire 2000 points en 2 minutes. Vérifiez que votre équipe active est à fond niveau PV et PM avant de commencer l’épreuve.

N’oubliez pas les sceaux pour les lumipampas ou les ténébropampas, et rapprochez-vous des physicopampas pour les cogner directement. Attention donc aux pampas jumbo dorés, aux nombreux PV et mensure d’effectuer eux-aussi le Pamplatissement. Avec 2000 points à la fin du compter, Gob le Kid reconnait votre légitimité et reforme pour vous la protorelique.

Hélas, Cornéo vient jouer les trouble-fête. Du moins, pas pour très longtemps puisque le géant de sable réclame son trésor. Mais comme souvent, ce sont les pampas qui gagnent en truffant le géant d’épines. Cornéo fuit ensuite lâchement. Avant que vous ne repartiez, Gob le Kid souhaite vous affronter, ce que l’équipe accepte.

Et le petit bonhomme se défend plus que bien. Comme très souvent, fragiliser votre ennemi et viser le déclenchement de Choc est votre priorité pour rendre le combat un peu moins tendu. Sa compétence Uppercut gobelin le fragilisera si vous l’esquivez. Idem avec l’autre manière, consistant à « contrecarrer sa riposte après une garde précise ». Le mettre en Choc servira aussi à éviter qu’il lance son attaque Va-tout percutant.

Gob dispose d’autres attaques, telles que Combinaison spéciale où il vous enchaine et vous envoie en l’air, comme Uppercut gobelin finalement. Coup de massue le fait abattre violemment son poing sur le sol. Pensez à vous soigner régulièrement si le combat dure car Gob fait de lourds dégâts à la longue.

En cas de victoire, Gob le Kid n’a plus aucun doute : vous méritez de repartir avec la protorelique de Gob le Kid, ce que Cloud fait. Un énième « voyage dimensionnel » vous ramène auprès du guerrier mystérieux, qui vous parle des pièces d’équipement Genji et d’un duel qu’il souhaite vous lancer sur son île.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.