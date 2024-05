La quête de la protorelique peut démarrer une fois le tutoriel des tours de transmission terminé auprès de Chadley, au cours du chapitre 2.

Rapport d’enquête 1 : tour de guet côtière

Pour ce rapport, le niveau 17 est conseillé.

Direction la pointe nord-est de la région et sa tour de guet. Face à elle, contournez la pour vous trouver un passage et grimpez vers son sommet grâce à des prises d’escalade. En haut, vous faites face à la bande de Beck. Des bandits ratés déjà fourrés dans des coups fumeux depuis Final Fantasy VII Remake. Discutez avec eux pour finalement les combattre.

Vulnérables au feu, n’hésitez pas à utiliser des attaques ou sorts élémentaires associés. Attention à Burt, le costaud de la bande. Notez toutefois qu’il se fragilisera à chaque utilisation de Lariat tournoyant ou encore Attaque désespérée. Attention à Baston ! qui peut vous immobiliser au sol, dégâts subis à la clé.

Une fois le combat terminé, vous constatez que la protorelique, en possession de Beck, s’est fait la malle. Direction la partie ouest de la Prairie pour poursuivre la quête.

Rapport d’enquête 2 : le poste de contrôle

Pour ce rapport, le niveau 18 est conseillé.

La deuxième partie de la quête protorelique démarre au sud de la ville de Kalm, au niveau d’un bâtiment désaffecté. La bande à Beck y prépare un barbecue et vous allez tenter de vous infiltrer pour écouter leur conversation.

Une fois accroupi, allez sur votre droite pour contourner le gros container et vous cacher derrière un petit. Attendez que le sbire vous tourne le dos et continuez par la droite en suivant les petits containers. Placez-vous ensuite entre le gros container bleu et les petits. Vous allez devoir passer rapidement devant le sbire dos au barbecue.

Quand il se tourne sur sa droite, faites une roulade pour atteindre le dernier petit container qui vous sépare de votre destination et entrez prudemment dans la pièce pour terminer la séquence d’infiltration. La bande de Beck grimpe alors l’escalier près de vous pour aller déjeuner.

Vous allez devoir les rejoindre en passant par le plafond de leur salle de repas. Sortez de la pièce et grimpez via les prises d’escalade tout près de vous. En haut, grimpez à l’échelle située près de la porte et descendez la barre.

La bande se fait surprendre mais laisse Butch face à vous, accompagnés d’un Bec-aiguille. Même si Butch a un boost d’attaque au début de combat, celui-ci se déroulera sans trop de problème. Utilisez vos compétences offensives comme Enchainement rapide ou Âme brave, et battez-vous en Bravoure du SOLDAT pour faire un maximum de dégâts à vos ennemis.

Après l’affrontement, Butch s’échappe. La protorelique est toujours dans la poche de Beck donc la chasse continue.

Rapport d’enquête 3 : l’usine abandonnée

Pour ce rapport, le niveau 18 est conseillé.

Le point de départ de ce troisième rapport se situe dans un nouveau bâtiment désaffecté, à l’extrême-ouest de la région, près du chemin emprunté durant la quête des « Des fleurs sur la colline ». Faites le tour du bâtiment par la droite pour pénétrer à l’intérieur.

Après avoir deviné que la protorelique se cache derrière Burke, la bande s’échappe une énième fois, vous laissant face à quatre brigands. Rappelez-vous qu’ils sont vulnérables au feu et utilisez à nouveau la compétence Enchainement rapide, une valeur sûre.

Le calme revenu, appelez votre chocobo et reniflez le tas de gravats dans un coin de la pièce. Suivez ensuite la lueur et creusez là où la piste s’arrête. Vous obtenez alors la clé du repaire de Beck, qui vous donnera accès à la conclusion de la quête.

Rapport d’enquête 4 : le repaire des brigands

Pour ce rapport, le niveau 19 est conseillé.

Rendez-vous au point de téléportation Kalm – Abri antiaérien. De là, allez vers le nord pour arriver à l’entrée du repaire de gang de Beck. Utilisez la clé récupérée plus tôt et dirigez-vous vers le bâtiment en bord de côte.

Passez sous le rideau métallique et vous verrez la bande de Beck faire le mort. Réveillez-les en faisant tomber une grosse caisse Shinra située en hauteur. Pour ce faire, actionnez la levier sur votre droite. Après un bon coup sur la tête, Beck se réveille et tente de négocier avec vous. Peu importe vos réponses, un combat se lance.

Attention, aux côtés de la bande, un Faucheur modifié va vous poser quelques problèmes si vous ne disposez pas de la matéria Foudre. Equipez-la sur un maximum de personnages possible et visez ses bras pour lui provoquer des lésions et faciliter la mise en Choc. Surveillez tout de même l’activité des bandits en utilisant des sorts de feu pour réduire plus facilement leur barre de vie.

Une fois la victoire remportée, Beck ne voudra se séparer de la protorelique qu’en échange de 2000 gils. Dès que vous avez la somme, donnez-lui et vous obtiendrez la protorelique des brigands, votre première. S’en suit une mystérieuse cinématique dévoilant un personnage mystérieux que les fans de Final Fantasy reconnaitront sans doute.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.