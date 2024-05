Dès le chapitre 2 et le tutoriel des tours de transmission effectué avec Chadley, la chasse aux protoreliques peut commencer. Découpées systématiquement en quatre parties, ces quêtes liées aux protoreliques font vivre des événements secondaires à Cloud et son équipe, et donnent quelques friandises supplémentaires au sujet du lore du jeu. C’est aussi l’occasion de se frotter à d’autres mini-jeux dans un titre qui, décidément, n’en manque pas, et de gagner des récompenses à chaque accomplissement d’un rapport d’enquête relatif à ces protoreliques.

Chaque acquisition d’une protorelique emmène temporairement Cloud dans un endroit isolé du monde, dans lequel il rencontre régulièrement un étrange guerrier doté de multiples épées. Plus les visions s’accumulent, plus la raison de leurs apparitions s’éclaircit, jusqu’à ouvrir la voie à une dernière ligne droite disponible à partir du tout début du chapitre 13, où vous attend moult récompenses.

Certaines quêtes de protorelique démarrent dès votre arrivée dans une nouvelle région, d’autres peuvent commencer une fois un certain point atteint dans un chapitre. Enfin, il y a l’exemple particulier de Corel où la protorelique se chasse en deux temps. Quoi qu’il arrive, Chadley vous contactera afin de vous indiquer clairement lorsqu’une protorelique peut être cherchée. Veuillez trouver ci-dessous le sommaire des différentes étapes de cet arc protorelique, sur lesquelles vous pouvez cliquer afin de tout savoir à leur sujet.

Récupérer toutes ces protoreliques vous donnera ensuite accès à l’île de Gilgamesh, dont la soluce de ses épreuves peut être consultée au sein de notre article sur les invocations du jeu, étant donné que le bretteur légendaire finira par rejoindre vos rangs au terme d’un ultime affrontement.

