La protorelique de Gongaga – Final Fantasy VII Rebirth

La quête de la protorelique de Gongaga peut commencer à la fin du chapitre 9, alors que l’équipe doit se diriger vers l’aérodrome.

Rapport d’enquête 1 : centre de l’Oiseau vermillon

Pour ce rapport, le niveau 33 est conseillé.

Le premier rapport se trouve à l’ouest de la cache aux trésors « Entrepôt de matériel sur la berge ». À l’approche du repère, descendez les escaliers et continuez jusqu’à entrer dans une salle circulaire. Un hologramme de Tseng apparait alors, et vous comprenez qu’il s’agit d’une salle d’entrainement pour TURKs. Vous allez donc devoir réussir la mission présentée par Tseng.

Lancez-la dès que vous êtes prêt pour participer à une succession de trois combats. Le premier vous oppose à un Loup de Kalm, un Orc et un Lévrikon. Aucune difficulté face à ces ennemis de début de jeu.

Dans la foulée, et sans régénération de PV ou de PM, vous affrontez un Lévrikonptère et un Furiodunk. Le Lévrikonptère est sensible au feu et à la glace, des sorts qui le fragiliseront rapidement. Attention à son état de rage. Le Furiodunk est aussi vulnérable à la glace, donc vous pouvez faire d’une pierre deux coups.

Enfin, un Loup fulgurant et deux Loups de Kalm sont les ennemis du dernier combat. Le Loup fulgurant se fragilise en recevant une altération d’état et reste un poil plus embêtant que les deux autres, surtout à cause de ses attaques électriques.

Une fois le combat terminé, l’entrainement est réussi. Tseng vous félicite et vous donne rendez-vous dans le prochain centre. Ouvrez le coffre désormais déverrouillé : il contient 3 méga-brumipotions.

Rapport d’enquête 2 : centre du Dragon bleu

Pour ce rapport, le niveau 34 conseillé.

Juste avant d’arriver au repère, vous croiserez sans doute des Mimétichymæras et un Gagighandi. Combattez-les ou non, puis entrez dans le centre d’entrainement. Tseng va alors vous demander quoi faire du prisonnier à côté de lui. « L’interroger » est la bonne réponse même si peu importe. Une nouvelle succession de combats se lance dès que vous êtes prêt.

D’abord, deux Turbotaurus apparaissent. Vulnérables au feu, à la glace et au vent, vous les fragiliserez avec ces magies. Attention, lorsqu’ils se rétablissent, ils projettent un bouclier devant eux et ne peuvent être attaqués uniquement par derrière.

Pour le deuxième combat, six Drones mitrailleurs apparaissent. Ici, pas de chichi, la magie de foudre mettra rapidement fin au débat, surtout si un de vos alliés a Aire d’effet de couplé avec. Sinon, utilisez des Enchainements fulgurants de Cloud pour en fragiliser quelques-uns de plus. Flammes fulgurantes est également une bonne attaque pour en toucher plusieurs d’un coup.

Le dernier combat vous oppose à un Faucheur junonien. Là encore, la foudre est reine, donc abusez-en pour fragiliser souvent, et détruire rapidement, la machine de guerre. Aussi, et puisque les barres de transcendance ou de compétences synchronisées ne sont pas réinitialisées entre les combats, utilisez-les si besoin.

Au terme de combat, Elena puis Tseng vous félicite. Ouvrez le coffre contenant 2 super-éthers et sortez pour rejoindre le centre suivant.

Rapport d’enquête 3 : centre du Tigre blanc

Pour ce rapport, le niveau 35 conseillé.

En arrivant dans le centre, Tseng vous confie la mission de protéger le président. Comme pour les autres entrainements, c’est surtout un prétexte pour vous faire combattre des ennemis dans un environnement virtuel. Petite nouveauté ici : vous disposez de 4 minutes pour terminer l’entrainement. Quand vous êtes prêt, allez-y.

Le premier combat vous oppose à deux Gardes antiémeutes, deux Gardes, et deux Grenadiers. Tous sont vulnérables au feu, un sort que vous devez particulièrement utiliser sur les Gardes antiémeutes à cause de leur bouclier contrant toutes attaque physique frontale. Les frapper par derrière marche également, bien entendu, ainsi que Flammes fulgurantes de Cloud.

Pour le deuxième combat, nous avons deux Grenadiers d’élite, deux Gardes d’élite, et deux Drones mitrailleurs. Pour les gardes, le feu marche toujours aussi bien, et pour les Drones, on en revient à la foudre.

Le dernier combat vous oppose à quatre Drones mitrailleurs, et quatre Gardes pyrotechniciens. Ces derniers étant eux aussi vulnérables au feu, c’est surtout le fait de faire exploser leur bombonne située dans leur dos qui les fragilisera. Essayez donc de les attaquer par-derrière autant que possible.

Au terme du combat, les TURKs ainsi que le président saluent votre performance. Avant de partir pour le dernier centre, ouvrez le coffre contenant un élixir.

Rapport d’enquête 4 : centre de la Tortue noire

Pour ce rapport, le niveau 42 est conseillé.

Le centre se situe au sud-ouest de l’aérodrome de la région. Pour l’atteindre, vous devez partir de l’arrêt chocobo situé au sud du centre, et rejoindre celui-ci grâce à votre chocobo. Battez les Mimétichymæras ainsi que le Bicorne géant et vous pourrez entrer dans le centre. Tseng vous demande d’éliminer des « traîtres ». En gros, vous allez devoir vous battre contre Elena et Rude.

La stratégie est la même que celle utilisée au cours du chapitre 3, lorsque l’on rencontre le duo pour la première fois. Rassurez-vous, en ayant le niveau conseillé, vous n’aurez pas trop de problème puisqu’ils ne sont pas aussi virulents que peuvent l’être des boss de chapitre.

Focalisez-vous sur Elena en utilisant des compétences offensives puissantes, comme l’Âme brave de Cloud. Elle sera ainsi fragilisée, de quoi en profiter avec des compétences à potentiel de Choc comme Choc transperçant. Les actions synchronisées Tranchant dynamique ou Tranchant dynamique marchent bien aussi.

Une fois Elena out, vous pourrez combattre Rude plus tranquillement. Pour le fragiliser, il faut enchainer des compétences offensives lorsqu’il se met en garde. Ensuite, pareil, effectuez des compétences à potentiel de Choc et terminez le combat en répétant la procédure. Utilisez aussi les compétences synchronisées et les transcendances si elles sont disponibles.

Au terme du combat, Tseng vous félicite et Cissnei débarque dans le centre. Vous comprenez alors qu’elle a été du côté des TURKs, ce que Chadley taira comme information. Après cette petite scène, Cloud se saisit de la protorelique des TURKs.

Un petit voyage dimensionnel vous transfère de nouveau du côté du guerrier mystérieux, après quoi vous pourrez aller ouvrir le coffre du centre des TURKs, contenant une matéria Prière niveau 3.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.