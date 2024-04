Informations de la quête

Secteur : Région de Corel

Disponibilité : Chapitre 12, après avoir posé le pied sur Costa del Sol

Point de départ : Costa del Sol, au Bar del Sol

Récompenses : Codex Techniques de ninjutsu VI (Yuffie), 2600 Exp, 10 Exp d’équipe, hausse d’affinité avec Yuffie

En parlant à Kapono au Bar del Sol, celui-ci vous apprend qu’il a engagé une mercenaire pour s’occuper d’une affaire de monstres menaçant la côte et les touristes. Il vous demande de prendre le relais et de tuer la mercenaire une fois le travail terminé. Rapidement, vous comprenez qu’il s’agit de Kyrié. Allez la voir sur la plage afin qu’elle vous résume la situation.

Synthèse de l’appât légendaire

Les créatures sont localisées mais il va vous falloir un appât légendaire pour les faire apparaître. Et pour créer cet appât il va être nécessaire de passer par la synthèse, en utilisant un échantillon de deux monstres rares : le Grand morbol et le Jabberwocky.

Le premier se situe dans la région de Gongaga, et le deuxième se trouve dans celle de Cosmo. Ces deux combats se débloquent en ayant analysé suffisamment de puits de vie au sein de ces régions.

Grand morbol

Avec un niveau 38 de conseillé pour l’affronter, ce qui devrait être largement le cas à ce stade du jeu, le combat contre le Grand morbol s’effectue dans le cadre du Rapport secret : despote pestilentiel, au sud-ouest de la région de Gongaga.

Vulnérable à la glace, l’idée est de se focaliser sur sa gueule qui peut être ciblée lors de certaines de ses attaques comme Mauvaise haleine. Comme toutes ses apparitions dans les Final Fantasy, ce monstre inflige pas mal de malus avec cette attaque donc quand vous la voyez s’afficher, éloignez-vous de son champ de projection.

À ce moment-là, envoyez un ou deux Extra-Glace sur la gueule du morbol, ce qui a pour effet de le fragiliser et de stopper Mauvaise haleine. Enchaînez avec des compétences à potentiel de choc.

Le reste du combat se passe alors plutôt tranquillement et, une fois le Choc déclenché sur le morbol, lancez des compétences comme la Fin infinie de Cloud pour lui infliger de lourds dégâts et écourter les débats. Une fois le Grand morbol vaincu, vous obtenez un sarment du grand morbol.

Jabberwocky

Avec un niveau 45 de conseillé pour l’affronter, le combat contre le Jabberwocky s’effectue dans le cadre du Rapport secret : éveil d’un dragon diabolique, situé au sud de la région de Cosmo. Vulnérable au feu, lui envoyer des puissants sorts de cet élément durant son utilisation de Bouclier gorgonien est la meilleure manière de le fragiliser, en plus d’annuler l’effet du bouclier.

Pour le reste, le dragon est assez lourd et ses attaques faites avec la queue ou ses pattes, peuvent être bloquées voir esquivées assez facilement. Attention toutefois à son Déluge pétrifiant, dont les projectiles vous infligent Pétrification.

Encore une fois, utilisez Fin infinie de Cloud durant le Choc, ainsi que des compétences de Tifa ou de Cait Sith faisant monter le multiplicateur pour rentabiliser ce Choc au mieux. Au terme du combat, vous récupérez une corne du jabberwocky.

Elimination de créatures

Dès que vous avez toutes les ressources nécessaires, synthétisez l’appât légendaire puis retournez du côté de la région de Corel, au sud de Costa del Sol. Allez à la porte de la plage interdite en vous téléportant au Rapport de chasse 1 situé juste à côté. Entrez et allez jusqu’à la bouée rouge sur la plage. Posez-y l’appât légendaire puis attendez que deux Diables de mer surgissent de l’eau.

Vulnérables à la glace, la meilleure solution est de leur infliger des sorts de cet élément, et de leur infliger un Choc suite à la fragilité causée. Venez à bout du premier Diable de mer de cette manière et répétez l’opération sur le second. Une fois le combat terminé, retournez voir Kyrié à Costa del Sol.

La « mercenaire » se réjouit mais Cloud lui dit que le maire a demandé son exécution. Elle promet ensuite que plus jamais elle ne causera de tort, après quoi sa grand-mère Mireille, débarque. Ensemble, elles finissent par rentrer sur Midgar.

Faites votre rapport à Kapono qui vous donne un Codex Techniques de ninjutsu VI pour Yuffie en guise de récompense. Soudain, on lui apprend que son coffre vient d’être cambriolé… La quête se clôt et vous repartez également avec 2600 Exp, 10 Exp et une hausse d’affinité avec Yuffie.

La prochaine quête annexe s’intitule « Le fou sanglant ». Retrouvez la liste complète de ces quêtes au sein de notre article dédié.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.