Vous trouverez ici la liste de toutes les invocations disponibles dans Final Fantasy VII Rebirth avec l’emplacement de tous les cristaux d’Esper pour les renforcer. Comment obtenir les invocations, où se trouvent les cristaux d’Esper, comment les battre, on vous explique tout. Attention aux spoilers si vous ne voulez pas connaître l’identité de toutes ces invocations.

Comment obtenir Chocobo & Mog / Ifrit / Shiva

Pas besoin de vous casser la tête pour obtenir ces trois invocations, puisqu’elles sont disponibles d’entrée de jeu dans votre inventaire. Une manière de montrer que le groupe a déjà récupéré ces matérias dans le précédent jeu.

Comment obtenir Leviathan / Ramuh

Ces deux invocations ne peuvent se débloquer dans le jeu qu’à une seule condition : avoir joué à Final Fantasy VII Remake et son DLC Intergrade, et avoir une sauvegarde de ces derniers sur votre console PS5. Si c’est le cas, vous obtiendrez un bonus de progression avec ces deux matérias à récupérer.

Comment obtenir Titan

Titan est la première invocation inédite de cet épisode, et se débloque à partir du moment où Chadley vous donne accès au simulateur de combat dans la région de la Prairie. Cependant, le colosse est trop fort pour vous au début du jeu et c’est pourquoi on vous conseille de rechercher ses trois cristaux d’Esper pour l’affaiblir.

Autel numéro 1

Emplacement : Ce premier autel se situe à l’est de la carte, dans une grotte qui longe la falaise en bord de mer.

Autel numéro 2

Emplacement : Pour cet autel, rendez-vous dans les marais à l’endroit indiqué par la première image ci-dessus, pour trouver des points d’accroche qui vous permettront de monter sur les ruines. L’autel se situe juste au bout du chemin une fois en haut.

Autel numéro 3

Emplacement : Rendez-vous dans la partie entre Midgar et Kalm, dans un coin niché dans les montagnes accessible facilement.

Comment battre Titan

Titan est un redoutable adversaire au début du jeu, puisqu’il effectue de puissantes attaques qui demandent d’être bloquées parfaitement pour ne pas voir vos PV fondre. Il utilisera même un bouclier au milieu du combat qui va grandement le protéger. Cependant, il dispose d’une faiblesse assez élémentaire : le vent.

Prenez Aerith avec vous et équipez-la de cette matéria pour faire le maximum de dégâts lorsqu’il a activé son bouclier, afin de mettre le boss en position de fragilité avant de l’attaquer avec Cloud pour augmenter sa jauge de choc. De plus, pensez à bien vous protéger avec Cloud en utilisant sa posture de Soldat, afin qu’il puisse contre-attaquer souvent. Il subira quelques dégâts, mais maintiendra la pression sur le boss.

Comment obtenir Phénix

Vous pourrez débloquer Phénix à partir du moment où vous croiserez Chadley dans la région de Junon.

Autel numéro 1

Emplacement : Vous aurez besoin d’un chocobo pour aller à cet autel. Allez à l’endroit indiqué par la première image ci-dessus et grimpez sur le premier mur, avant de voir un embranchement. Prenez le mur de gauche pour arriver à l’autel.

Autel numéro 2

Emplacement : Tout au nord-est de la map. Vous aurez encore besoin d’un chocobo pour grimper les différents murs.

Autel numéro 3

Emplacement : En sortant du village tout à l’est de la map, vous pourrez longer la falaise pour atteindre la grotte avec l’autel.

Comment battre Phénix

Comme vous pouvez vous en douter, Phénix est sensible à la Glace, et peut être affecté par Poison. Le challenge lors de ce combat vient du fait que vous devrez faire preuve d’une grande flexibilité étant donné que le boss va invoquer d’autres monstres au cours de la bataille.

Et ce sont eux qu’il faudra viser rapidement, car pendant qu’ils sont là, Phénix est nettement plus résistant. Il est donc conseillé d’avoir pas mal de matérias élémentaires sur vous pour faire face aux différents ennemis le plus rapidement possible. Les tuer va faire entrer Phénix en état de Fragilité.

Comment obtenir Alexandre

Vous pourrez débloquer Alexandre à partir du moment où vous croiserez Chadley dans la région de Corel.

Autel numéro 1

Emplacement : Situé dans une grotte derrière un petit bassin d’eau juste avant d’accéder au mont Junon.

Autel numéro 2

Emplacement : Allez à l’endroit indiqué et levez-les yeux pour trouver des points d’accroche pour le grappin. Balancez-vous jusqu’à atteindre une grotte accessible uniquement en hauteur.

Autel numéro 3

Emplacement : Allez à l’endroit indiqué pour trouver un arbre avec un point d’accroche pour le grappin. Suivez ensuite les points jusqu’à aller vers les points d’accroches jaunes, puis allez dans une grotte à gauche une fois tout en haut.

Comment battre Alexandre

Alexandre est sans doute l’invocation la plus facile à battre, grâce à son absence de mobilité. Il suffit simplement de surveiller les marquages au sol pour éviter de vous faire surprendre, et c’est pourquoi Tifa peut être assez utile ici en la propulsant en l’air pour qu’elle enchaîne des combos aériens plus ou moins à l’abri.

Mais la technique la plus simple pour vous débarrasser de ce boss et de lancer les sorts de Foudre jusqu’à plus soif sur les « bras » de l’invocation. Il y est particulièrement sensible et cela le fera passer en état de Fragilité. Pensez simplement à utiliser un sort de Guérison sur vos alliés si le niveau de karma infligé par Alexandre est trop élevé.

Comment obtenir Kujata

Vous pourrez débloquer Kujata à partir du moment où vous croiserez Chadley dans la région de Gongaga.

Autel numéro 1

Emplacement : Suivez un chemin indiqué par une torche dans cette région et grimpez avec l’aide d’une corde jusqu’à l’autel.

Autel numéro 2

Emplacement : En partant de l’arrêt Chocobo indiqué, retournez-vous et allez sur le champignon un peu plus loin à droite pour sauter jusqu’à l’entrée de la grotte avec l’autel.

Autel numéro 3

Emplacement : Si vous n’avez pas encore découvert les ruines à l’ouest de la map, partez depuis la tour de l’observation et descendez dans ces dernières. Le chemin à suivre ensuite est plutôt simple, puisqu’il est balisé par des escaliers, sauf à un moment où ces derniers sont écroulés (il suffit de grimper avec une corde situé à gauche des escaliers).

Comment battre Kujata

Avec Kujata, c’est en quelque sorte un combat contre-la-montre qui s’opère Ce boss est capable de changer d’élément en passant du feu à la foudre ou à la glace, et votre but sera d’empêcher qu’il passe successivement d’un état à l’autre. Car au bout du troisième, il pourra déclencher son attaque finale qui mettra probablement fin au combat.

C’est pourquoi il faudra jouer à chaque fois sur les affinités élémentaires pour le fragiliser, et l’empêcher d’arriver au bout de son troisième changement d’affilé. Pour cela, Yuffie est évidemment un personnage très recommandé grâce à son ninjutsu qui peut passer d’un élément à l’autre. Lorsque Kujata est en mode feu, lancez de la glace ; lorsqu’il lance des éclairs, utilisez le vent, et lorsqu’il veut vous transformer en glaçon, brûlez-le. Il deviendra très vite fragilisé si vous utilisez votre ATB uniquement avec ces magies (ou le ninjutsu de Yuffie).

Comment obtenir Neo-Bahamut

Vous pourrez débloquer Neo-Bahamut à partir du moment où vous croiserez Chadley dans la région de Cosmo Canyon.

Autel numéro 1

Emplacement : Prenez la rampe pour chocobo numéro 4 avec votre monture pour voler jusqu’à la grotte de l’autel.

Autel numéro 2

Emplacement : Situé simplement dans une grotte tout au nord de la région.

Autel numéro 3

Emplacement : Dans les ruines de la cité, prenez le sud de la tour de la zone pour longer la falaise et vois une alcôve avec l’autel.

Comment battre Neo-Bahamut

Tout comme Bahamut dans Rebirth, Neo Bahamut est un boss extrêmement coriace. Il n’a pas de faiblesse apparente, ce qui rend le combat fastidieux. On recommandera d’utiliser, par exemple, Tifa qui se débrouille bien dans les airs pour attaquer le boss, ou encore Barret qui peut lui aussi le suivre à la trace même s’il aura du mal à esquiver ses attaques, contrairement à la jeune guerrière.

En dehors de gardes parfaites, le seul moyen de déstabiliser un peu Neo-Bahamut est lorsqu’il charge une attaque. Ses ailes pourront alors être prises pour cible, et il faudra lancer tout ce que vous avez sur ces dernières (c’est aussi là que Tifa est utile pour atteindre ces ailes plus facilement). Brisez les deux ailes pour que le boss soit fragilisé, et augmentez sa barre de Choc avec Cloud ainsi que son multiplicateur avec Tifa. Il est aussi sensible aux actions en synergie, donc utilisez-les au moment où Neo-Bahamut lance une attaque pour l’interrompre.

Comment obtenir Odin

Vous pourrez débloquer Odin à partir du moment où vous croiserez Chadley dans la région de Nibelheim.

Autel numéro 1

Emplacement : Dans une petite grosse accessible à la nage et avec un chocobo pour vous propulser tout au-dessus.

Autel numéro 2

Emplacement : Allez à l’emplacement indiqué par la première image, puis repérez un mur couvert de végétation. Propulsez-vous par-dessus et suivez les différents bassins tout en continuant à vous propulser.

Autel numéro 3

Emplacement : Nagez avec votre chocobo au nord-ouest de l’île la plus au nord de la région et propulsez-vous pour entrer dans la grotte indiqué par la deuxième image. Suivez ensuite le chemin en continuant à suivre le fil d’eau pour gagner en hauteur.

Comment battre Odin

Contre Odin, vous devrez vous montrer offensif. S’il parvient à vous infliger trop de dégâts ou si vous vous protégez beaucoup trop sans l’attaquer, il pourra lancer Zantetsuken qui mettra immédiatement fin à l’affrontement. Vous pouvez toujours utiliser des équipements qui vous feront revivre dans la foulée, mais cette technique est dangereuse. Si vous voulez éviter ça, soyez tout le temps sur l’offensive et esquivez les attaques au lieu de les bloquer.

Puisqu’il faut constamment lui infliger des dégâts, on vous recommande d’utiliser Hâte sur tous vos personnages afin qu’ils puissent rapidement lancer plusieurs compétences. Mais on recommandera aussi d’avoir quelques matérias pouvant infliger des états spéciaux au boss, même s’il a une bonne résistance pour ces effets. Poison, ou plutôt Méga-Poison, est par exemple assez utile dans ce combat puisque Odin va constamment subir des dégâts, ce qui va donc retarder son coup final.

Comment obtenir l’ultime invocation

Il existe une dernière invocation à récupérer dans Final Fantasy VII Rebirth, et il s’agit là de l’un des plus grands défis du jeu. Voici tout ce qu’il faut faire pour obtenir la matéria d’invocation Gilgamesh.

Comment débloquer Gilgamesh

Pour débloquer Gilgamesh, vous devrez impérativement terminer toutes les missions liées à des protoreliques dans les différentes régions du jeu. Une fois cet objectif accompli, vous aurez déjà combattu quelques fois ce mystérieux ennemi, mais un vrai challenge vous attend maintenant. Une île s’est débloquée au-dessus de Midgar et c’est là-bas que vous affronterez ce redoutable ennemi, après avoir passé trois épreuves vous demandant de combattre à nouveau toutes les invocations.

Boss : Titan + Neo-Bahamut

Un premier duo redoutable vous attend. Le plus dangereux des deux est évidemment Neo-Bahamut, donc vous pouvez vous concentrer sur lui tout en lançant Barrière sur votre groupe pour calmer un peu les assauts de Titan. Ou l’inverse, puisque Titan est plus faible, ce qui veut dire qu’il est plus simple de se débarrasser de lui en premier, même si cela rend Neo-Bahamut plus dangereux. La technique est la même que dans le précédent combat contre ces invocations, c’est-à-dire : concentrez-vous sur les ailes de Bahamut lorsqu’elles peuvent être prises pour cible, et lancez Vent sur Titan pour l’affaiblir.

Boss : Kujata + Phénix

Il y a deux problèmes dans ce combat : si vous vous concentrez sur Kujata pour l’éliminer en premier, Phénix va le réanimer (une seule fois), et si vous choisissez de battre Phénix d’abord, Kujata aura tout le temps de déclencher Tri-desastre.

L’option, la plus sûre, mais la plus longue, consiste donc à battre Kujata deux fois, une fois d’entrée de jeu, et une autre lorsqu’il est réanimé. Cela peut être long et fastidieux, selon votre niveau et le mode de difficulté. Vous pouvez aussi garder, par exemple, Yuffie en tant qu’adversaire principal de Kujata pour l’empêcher d’enchaîner les trois éléments pendant que les deux autres se concentrent sur Phénix, mais il faudra faire preuve d’une grande habilité pour cela.

Boss : Alexandre + Odin

Ne vous posez pas de questions sur le choix de la cible ici : c’est Odin qu’il faut mettre à terre le plus rapidement possible. La technique est la même qu’auparavant, un peu de Poison et des attaques constantes pour l’empêcher de lancer son attaque ultime. Affaibli, il disparaitra du champ de bataille pendant un temps, ce qui vous laissera le temps de récupérer et lancez toutes vos attaques de Foudre sur Alexandre. Même si ce dernier est au bord de la défaite, lorsqu’Odin réapparait, il devient à nouveau votre cible principale.

Comment battre Gilgamesh

Préparez-vous bien pour l’un des affrontements les plus difficiles du jeu. Le niveau recommandé est à 65 et ce ne sera pas de trop pour résister à toutes les attaques de Gilgamesh. Pour ce qui est de l’équipe, Cloud + Aerith + Yuffie semble être une bonne composition, même si d’autre sont possibles (Cait Sith est peut-être à éviter à cause de sa lenteur).

Notez déjà que le boss est sensible à beaucoup d’attaques. Le Feu est sa faiblesse, tandis qu’il est possible de lui infliger Anti-Foi et Anti-Bravoure ainsi que Poison pour l’affaiblir. Ensuite, il est particulièrement sensible à la garde précise (Qui-vive peut aussi être utilisé pour plus de dégâts mais cela le déstabilisera moins). Ses attaques sont plutôt simples à voir venir, mais le problème réside dans leur nombre. Pour ne pas avoir une Aerith qui ne fait que soigner, lancez une Barrière sur vos personnages offensifs avec elle.

Avec un peu de maîtrise de la garde parfaite et des assauts de Feu en continu, le boss entrera assez vite en état de Choc. Prenez par exemple Phénix ou Kujata pour accentuer sa faiblesse au Feu, et prenez garde au décompte qu’il lance avant la fin du combat. Il vaut mieux vous dépêcher de vite mettre le boss en état de Choc avant qu’il lance sa Fantasie Finale.

Une fois ce combat terminé, vous disposerez de toutes les invocations du jeu. Félicitations ! Vous remporterez aussi le trophée argent « Bretteur légendaire ».

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5.