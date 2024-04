Informations de la quête

Secteur : Région de la Prairie

Disponibilité : Chapitre 12, après avoir posé le pied sur Costa del Sol + avoir récupéré la protorelique de la région de la Prairie

Point de départ : Kalm, à l’entrée de la ville

Récompenses : Codex Combat à l’arme à feu VI (Barret), 3300 Exp, 10 Exp d’équipe, hausse d’affinité avec Barret

Des créatures gênantes

Près de l’entrée de la ville de Kalm, à l’intérieur des murs, vous verrez donc un stand animé par Beck et sa bande. Depuis la raclée que vous leur avez mis dans le cadre de l’intrigue de la protorelique, les bandits ont monté une entreprise destinée à chasser des créatures.

En leur parlant, vous lancez un simili d’entretien avec eux. Choisissez de jouer leur jeu ou non, vous serez tout de même engagé et invité à aller chasser vos premiers monstres.

Sortez de la ville côté ouest et continuez dans cette direction en restant sur l’autoroute menant à Midgar. Chevauchez votre chocobo pour aller jusqu’au marqueur Sur place, vous devez éliminer une meute de Loups de Kalm. Lancez des compétences ou sorts à base de glace pour les fragiliser. Bloquer Spirale lacérante ou esquiver Morsure jugulaire marche aussi.

A priori sans trop de problème, vous triomphez des loups. Alors que vous commencez à être félicité par Beck, une bande rivale des brigands s’invitent. Vous voilà livré à vous-même face à deux Brigands et deux Motards diaboliques.

Les Brigands, vous les connaissez. Assez faibles, ils peuvent être fragilisés via le feu. Et vous pouvez même leur infliger directement Choc si vous les attaquez durant Piégeage. En ce qui concerne les Motards diaboliques, davantage dangereux, c’est la foudre qu’il faut utiliser. Tentez de battre d’abord les Brigands avant de s’occuper des Motards.

À la fin du combat, Beck revient à la raison et dissout sa société pour repartir jouer les brigands. Cette courte quête se clôt et vous repartez avec un Codex Combat à l’arme à feu VI pour Barret, 3300 Exp, 10 Exp d’équipe et une hausse d’affinité avec Barret.

