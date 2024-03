Informations de la quête

Secteur : Région de Junon

Disponibilité : Chapitre 4, dès votre arrivée dans la région de Junon

Point de départ : Ranch de Gabe

Récompenses : x1 Armille de protecteur de la reine, 400 exp,, 10 exp d’équipe, hausse d’affinité avec Aerith, accès au déplacement rapide entre régions, 10 poignées de cèdre condor et chêne moelleux

Aider Gabe

Le vieil homme n’est autre que Gabe, et il vous explique que son chariot est cassé. Problème, le seul moyen de le réparer est de contacter l’artisan qui vit seul tout en haut des montagnes. Il est donc nécessaire de capturer un chocobo des montagnes pour pourvoir s’y rendre. Non loin du ranch, à l’ouest, un chocobo gris cendré peut-être attrapé. Si vous ne vous en êtes pas déjà occupé, allez-y.

C’est donc légèrement à l’ouest que vous trouverez votre monture. Comme à la Prairie, vous devrez vous faufilez sans que les autres chocobos ne vous repèrent. Et cette fois, il va falloir opérer avec des chariots. Appuyez sur l’interrupteur du premier chariot pour le déplacer, et restez collé à lui tout en suivant sa cadence.

Arrivé au bout et une fois le premier chocobo dépassé. Ramassez les pierres devant vous. Restez près du prochain chariot, tournez-vous et lancez une pierre sur l’interrupteur situé à quelques mètres, ce qui va actionner le chariot. Là encore resté collé à lui pour passer devant deux autres chocobos.

Ramassez d’autres pierres et lancez-en une sur l’interrupteur droit devant vous. Collez-vous sur la droite du chariot pour dépasser le premier chocobo puis, en faisant attention au prochain, passez derrière le chariot pour se mettre cette fois du côté gauche. Le deuxième chocobo ne vous verra donc pas.

Une fois celui-ci dépassé, revenez côté droit du chariot en passant cette fois par devant, histoire que ce soit Belle qui ne vous repère pas. Patientez tranquillement aux côtés du chariot jusqu’à arriver dans le dos de Belle. Capturez-la, et c’est gagné.

Randonnée en montagne

Maintenant que vous disposez d’une monture, il est temps de faire un peu de grimpette. À dos de chocobo, escaladez le mur au nord-est du ranch puis, quand vous aurez le choix entre gauche et droite, grimpez le mur de droite.

Continuez jusqu’à arriver à la Baraque du charron. L’artisan dort, alors réveillez-le en douceur. Celui-ci veut bien réparer le chariot de Gabe, mais il va lui falloir du matériel, dont les emplacements sont indiqués par une note que Aerith récupère. Ce papier est consultable à tout moment pour avoir une vague idée d’où se trouvent les morceaux de bois sec demandés.

Enfouis sous terre, ces matériaux doivent être flairés puis creusés par votre chocobo. À l’approche d’un matériau, un point d’interrogation rouge apparaît au-dessus la tête de votre monture. Déterrez le morceau de bois sec et répétez l’opération aux deux autres emplacements.

Vous trouverez un premier morceau de bois sec au nord du monde ouvert de Junon.

Vous trouverez un deuxième morceau de bois sec au nord-ouest du ranch de Gabe, non loin de l’entrée de Sous-Junon.

Vous trouverez un troisième morceau de bois sec à l’ouest du ranch de Gabe, près d’un chemin le long de la côte.

Une fois tous les matériaux en votre possession, téléportez-vous à la Baraque du charron. Discutez un peu avec lui si vous le voulez et confiez-lui les matériaux.

En possession des pièces de chariot, repartez voir Gabe et donnez-les lui. Pouvant désormais reprendre ses activités, il vous remercie en vous donnant 10 poignées de cèdre condor, 10 de chêne moelleux et une armille de protecteur de la reine.

De plus, les déplacements rapides entre les deux premières régions sont disponibles. Plus besoin de passer à pied par les grottes de mithril donc. La quête se termine et vous repartez avec 400 exp, 10 exp d’équipe, hausse d’affinité avec Aerith.

La prochaine quête annexe s’intitule « Une petite attention ». Retrouvez la liste complète de ces quêtes au sein de notre article dédié.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.