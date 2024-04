Informations de la quête

Niveau conseillé : 45

Secteur : Région de Corel

Disponibilité : Chapitre 12, après avoir posé le pied sur Costa del Sol + avoir accompli la quête « Les démons surgis des flots »

Point de départ : Under Saucer, au Beast Battleground

Récompenses : Codex Techniques d’arts martiaux VI (Tifa), 2600 Exp, 10 Exp d’équipe, hausse d’affinité avec Tifa

Inscription au Beast Battleground

En vous approchant de l’échelle menant au Beast Battleground, vous apercevez Leslie, un homme de Cornéo que Cloud a rencontré dans Final Fantasy VII Remake. Toujours à la recherche de sa fiancée, sa route l’a mené jusqu’à l’arène de l’Under Saucer.

Gus, le maître des lieux, organise une fête avec une femme en récompense. Pensant qu’il s’agit de sa douce, Leslie est allé combattre mais s’est fait corriger. Il vous demande donc de participer à sa place pour gagner et ainsi libérer sa femme. Descendez alors l’échelle à côté et adressez-vous au responsable de l’arène.

Fête de Gus

La fête de Gus se décompose en cinq combats. À chaque combat, un membre de l’équipe imposé doit se battre seul. D’une manière générale, et pour que vous vous donniez les meilleures chances, équipez vos meilleures matérias violettes ainsi que la matéria Soins. Ajustez ensuite le reste du build selon les ennemis à battre. Les festivités commencent avec Yuffie.

Le combat de Yuffie

La shinobi doit affronter deux Valrons. Les créatures ailées sont vulnérables à la glace donc équipez Yuffie de la matéria associée, même si elle dispose de son Ninjutsu de glace ou de la compétence Enchaînement glacé dans le pire des cas. Attention à l’attaque Méga-Gravité qui divise par quatre le nombre de PV restants.

Le combat d’Aerith

Concernant notre fleuriste préférée, deux Bombos sont à vaincre. Tout comme le combat précédent, les sorts de glace sont vos meilleurs alliés. Toutefois, vu la faculté des bombos à ne pas vous laisser tranquille, le combat peut vite tourner à l’enfer. Heureusement, il y a une technique rendant le combat extrêmement simple.

Equipez une matéria Feu associée à Affinité élémentaire sur un double emplacement de votre bracelet. Si Affinité élémentaire est au moins au niveau 2, les attaques de feu ne vous feront absolument rien. Au niveau 3, elles vont même vous soigner. Immunisé et faisant apparaître un Sceau sacré au sol, permettant de lancer deux sorts pour le prix d’un, les bombos deviennent alors quasi inoffensifs.

Le combat de Barret

Barret fait face à deux Zemzeletts. Eux aussi vulnérables à la glace, ils se fragilisent en subissant des dégâts durant Bourrasque rémige. Pensez à ne pas louper le coche car à la suite de cette attaque ils vont s’envoler et se ruer sur vous régulièrement.

Gardez donc une voire deux barres d’ATB en réserve en attendant que cette attaque soit lancée, puis tirez une Grosse décharge suivie d’un Choc combustible pour mettre en Choc un Zemzelett. Faites pareil pour l’autre Zemzelett et le tour est joué.

Le combat de Tifa

Tifa doit affronter un Faucheur modifié. Pas de secret, munissez-vous d’une matéria Foudre, si possible avec Aire d’effet, pour cibler les bras de la machine, et/ou couplé à Affinité élémentaire, équipée sur votre arme, pour que toutes vos attaques aient un bonus dé dégât élémentaire. Les sorts de foudre fragilisent à coup sûr le Faucheur donc n’hésitez pas à en utiliser.

Le combat de Cloud

Dernière étape de la fête de Gus, Cloud se mesure à un Joker, champion incontesté du maître des lieux. Le Joker base ses attaques via la Succion d’âme, une technique de corps-à-corps qui, si elle touche, lui permet d’invoquer une carte dont les effets dépendent de la figure tirée, en plus des dégâts causés par la succion. Ainsi, Cœur le soigne et Pique vous inflige des dégâts. Mais surtout, faites attention à la carte Joker qui réduit vos PV à 1.

Pour mener à bien ce combat, il faut donc réussir à esquiver plusieurs Succions d’âme de suite pour qu’il lance Cri d’âme, ce qui va le fragiliser. Profitez ensuite de cet instant pour faire monter la barre de Choc via la compétence Choc transperçant. Faites vite car la Fragilité est brève. Notez qu’il se fragilise également quand ses PV sont bas et qu’il devient enragé. En étant prudent et une fois le Choc infligé, le combat ne devrait plus trop durer.

En cas de victoire, Gus vous remet votre « récompense » et, dans une ultime tentative d’enrôler Cloud dans son business douteux, Tifa le remet en place et promet de revenir lui faire sa fête si besoin. Dehors, Leslie vous rejoint et indique que la femme gardée captive par Gus n’est pas sa femme. Déçu mais pas abattu, Leslie vous offre un Codex Techniques d’arts martiaux VI pour Tifa et se remet en route pour retrouver sa fiancée.

La quête se clôt et vous repartez également avec 2600 Exp, 10 Exp d’équipe et une hausse d’affinité avec Tifa.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.