Informations de la quête

Secteur : Région de Junon

Disponibilité : Chapitre 4, après avoir passé la nuit à l’auberge de Sous-Junon

Point de départ : Sous-Junon – Côte, dans la rigole des grenouilles

Récompenses : 700 Exp, 10 Exp d’équipe, hausse d’affinité avec Tifa et x1, x2 ou x3 Bague batracienne selon la réussite au jeu saute-grenouille

Des enfants en danger

La quête démarre dans le coin sud-est de Sous-Junon, où vous attend un groupe de grenouilles. Depuis la place de l’auberge, descendez les escaliers vers la plage et suivez le chemin bordé de lanternes.

En réalité, il s’agit d’enfants subissant une transformation en pénétrant dans une zone altérée par une fuite de mako. Toute personne qui y pénètre se transforme en grenouille jusqu’à ressortir de cette zone.

Finn et les autres enfants vous invitent à jouer à saute-grenouille. Malheureusement des ennemis surgissent et viennent gâcher la fête. Nos héros pénètrent dans la zone et sont donc transformés en grenouille.

C’est dans cet état que vous devez affronter deux Néroféroce et trois Roncicule. Assez insignifiants en temps normal, ils sont un peu plus costauds vu que vous disposez d’une force réduite et que la seule compétence que vous détenez c’est le Saut de crapaud. Utilisez-la car elle cause tout de même pas mal de dégâts, et servez-vous de vos objets, toujours disponibles, en cas de pépin.

Une fois le combat terminé, vous pouvez jouer à saute-grenouille. Si vous avez joué à Fall Guys, alors vous ne serez pas dépaysé puisqu’il s’agit de l’épreuve « Les rois du saut » sauce Final Fantasy VII Rebirth.

Saute-grenouille

Dans ce mini-jeu, vous êtes sur un grand disque tournant sur lequel des poutres vont tenter de vous renverser. Vous devez donc sauter au-dessus ces poutres pour les esquiver avec le bon timing, tout en faisant attention aux autres poutres en l’air pouvant vous faire tomber durant le saut. Plus le temps passe, plus les poutres tournent vite. De plus, le disque part peu à peu en morceaux, ce qui limite vos mouvements.

Le but est de rester le plus longtemps possible sur le disque, en sachant que vous gagnerez une Bague batracienne par palier. En réussissant le temps le plus élevé, vous pourrez donc repartir au total avec trois bagues.

Après votre première partie, Finn vous remercie et vous donne rendez-vous pour d’autres parties. Vous repartez avec 700 Exp, 10 Exp d’équipe et une hausse d’affinité avec Tifa.

