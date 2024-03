Informations de la quête

Secteur : Région de Corel

Disponibilité : Chapitre 7, après avoir rencontré le docteur Sheiran durant l’histoire principale

Point de départ : Corel-Nord – Hauteur, à la clinique du docteur Sheiran

Récompenses : Codex Chronique du guerrier rutilant II (Red XIII), 600 Exp, 10 Exp, hausse d’affinité avec Red XIII, l’arme collier d’améthyste (coffre d’arme), 2000 gils + 2 méga-potions + 1 élixir (coffres), une matéria Contrainte (trésor)

À la suite de Red XIII

En vous adressant au docteur Sheiran, le client de cette quête, vous apprenez qu’un des manteaux noirs sur lequel il mène des recherches a disparu. Une lettre demandant une rançon de 10 000 gils revendique clairement un kidnapping.

Grâce à Red XIII et son odorat, mais aussi à l’aide d’une lampe à UV-A, Cloud va tenter de retrouver sa trace. Suivez votre compagnon canidé, en passant par la sortie sud du village. Quelques monstres se trouvent sur la route, en commençant par un Ver géant.

Vulnérable à la glace, le ver peut poser problème lorsqu’il effectue un Avalement vorace sur un allié. Ce gobage est assez difficile à esquiver et, si l’attaquer durant cette attaque le fragilise efficacement, le timing n’est pas très évident. Insistez donc vraiment sur des sorts puissants de glace pour rencontrer le moins de difficulté possible et secourir votre allié potentiellement avalé.

Peu de temps après avoir vaincu ce Ver géant, c’est une Chimère accompagnée d’un Mollardeur qui viendront s’interposer. Bien que vulnérable au feu, la Chimère est surtout sensible aux dégâts de choc après chaque lancement de l’attaque Bézoard glacial. Gardez donc au moins une barre d’ATB en réserve pour lui infliger des compétences à potentiel de Choc.

Quant au Mollardeur, aucun souci à partir du moment où il devient fragilisé. La plupart du temps enfoui dans le sable, si vous parvenez à le toucher quand il pointe le bout de son nez, vous le fragiliserez. Idem si vous esquivez ou vous vous protégez face à leur attaque Bond tranchant. Ces bestioles se vainquent ensuite assez rapidement.

Une fois ce deuxième combat remporté, Red XIII arrive au bout de la piste flairée. Hélas, il ne s’agissait que de l’odeur d’une viande grillée par un campeur. Notre compagnon ne repart pas l’estomac vide, mais vous êtes toujours à la recherche du manteau noir.

Recherche de traces

Heureusement, la piste se réchauffe quelques mètres plus loin, en voyant un chariot à chocobo devant l’entrée d’une grotte. Cloud sort sa lampe à UV-A, ce qui fait apparaître des traces violettes. Elles mènent à l’intérieur de la grotte donc suivez-les.

Par défaut dans l’obscurité, Cloud éclaire le chemin avec la lampe. Vous gardez donc constamment un œil sur les traces. Après le combat contre les deux Mollardeurs, dirigez-vous vers un recoin à l’ouest pour y trouver un coffre violet contenant l’arme collier d’améthyste pour Red XIII.

Détruisez quelques caisses et partez vers le sud en direction des traces. Un peu plus loin, le chemin continue sur votre gauche. Avant cela, à droite, détruisez un gros tas de caisses pour récupérer quelques matériaux juste derrière. Après quelques pas sur le chemin de gauche, vous arrivez à un croisement.

Si vous suivez les traces sur votre droite, vous tomberez sur deux Chimères. Mais si vous continuez en face, vous pourrez trouver quelques caisses ainsi qu’un coffre sur la route, contenant 2 000 gils.

Quoi qu’il arrive, les deux chemins se rejoignent et la suite se déroule côté sud. Vous débarquez dans la Houillère centrale. Sur le chemin, un Mollardeur se balade dans le sable. Après le petit combat, montez l’échelle à côté.

Cassez quelques caisses et vous verrez un coffre sur une corniche, au nord de la houillère, contenant 2 méga-potions. Encore une fois, des caisses se trouvent à côté.

Reprenez la piste des traces qui mènent jusqu’à une porte verrouillée. Face à cette porte, montez le chemin de droite. Combattez une Griffe de mort en pensant encore une fois à esquiver Griffe mortelle pour la fragiliser.

Continuez de grimper mais, avant d’actionner le panneau de contrôle au bout de la plateforme, allez sur la droite en contrebas. Ensuite, tournez-vous et vous verrez une matéria Contrainte dans un recoin, au nord-ouest de la houillère.

Actionnez ensuite la panneau de contrôle pour activer les roues au plafond, vous permettant de vous accrocher avec le grappin. L’idée est de rejoindre l’autre côté de la houillère, en allant de point d’accroche en point d’accroche.

En atterrissant enfin à l’autre bout, vous pouvez vous reposer. En face du banc, empruntez le petit passage qui mène à un coffre contenant un élixir.

Revenez du côté du lieu de repos, escaladez le mur et activez l’interrupteur qui déverrouille la porte. Redescendez et passez à travers l’ouverture. En avançant légèrement, une femme, accompagnée du manteau noir, débarque de nulle part et demande à être secourue.

À la rescousse du manteau noir

Même si vous décidez de vous méfier, la ruse laisse place au couple de ravisseurs Barry et Ellie. Courageux qu’ils sont, ils lâchent sur vous une Tenaille meurtrière. Sorte de Griffe de mort XXL, la bestiole se fragilise de la même manière.

Autrement dit, esquivez sa Griffe mortelle et lancez ensuite des compétences à potentiel de choc. Outre la fragilité, la Griffe mortelle vous met à un 1 PV si vous êtes touché. Soyez donc prudent avec cette attaque, seul véritable danger du combat.

Une fois la Tenaille vaincue, le couple revient. Le manteau noir vient alors de lui-même, attiré par Cloud. Dos au mur, le couple vous laisse repartir avec et fuit.

Vous revenez automatiquement à la clinique où le docteur Sheiran vous remercie en vous offrant un Codex Chronique du guerrier rutilant II pour Red XIII. Après une discussion autour de la dégénérescence du SOLDAT, la quête se clôt et vous repartez également avec 600 Exp, 10 Exp et une hausse d’affinité avec Red XIII.

