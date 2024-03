Informations de la quête

Secteur : Région de la Prairie

Disponibilité : Chapitre 2, après avoir appris à manier un chocobo

Point de départ : Kalm – Centre-ville, au Rusty Arrow

Récompenses : Carte Chocobo & mog, 400 Exp, 10 Exp d’équipe, hausse d’affinité avec Tifa

Test contre Val

Val, un barman de Kalm et joueur de Queen’s Blood, est catastrophé après la perte de sa carte rare Chocobo & mog, la seule de ce type qu’il avait en sa possession. Il compte sur vous pour aller la lui récupérer, mais il souhaite d’abord savoir si vous êtes assez fort pour y parvenir.

Une partie se lance alors entre le barman et vous. Gagnez la partie et il vous informe que le détenteur de la carte s’appelle Virgil et qu’il se trouve au clocher de la ville. Allez-y.

Partie de cartes contre Virgil

Au niveau du clocher, vous apercevez Virgil assis à une table, prêt à jouer. C’est un joueur de niveau 2 donc un poil plus coriace que Val. Au terme de la partie, le joueur vous explique qu’il n’a plus la carte rare du barman. Il l’a vendu à un collectionneur du nom de Thorin qui tient une boutique à l’extérieur du village. Dirigez-vous donc vers cette boutique qui se trouve à l’est de la ville, dans la Prairie.

Partie de cartes contre Thorin

Arrivé dans la cabane, Thorin est bel et bien présent. Cependant, la carte rare n’est pas à vendre. Il va donc falloir la gagner auprès du collectionneur. Avant de vous lancer dans une partie, n’hésitez pas à lui acheter des boosters, voire des cartes rares comme Titan ou Gros chocobo, afin d’étoffer votre deck.

Thorin est un adversaire plus confirmé que Virgil, donc plus vous avez de cordes à votre arc, mieux c’est. Une fois la partie gagnée, Thorin vous remet la carte et vous donne rendez-vous pour une revanche.

Il est temps désormais de rendre cette carte à son propriétaire, à Kalm. De retour au bar, Val confie avoir perdu bien trop souvent cette carte. Il ne s’estime pas digne de la conserver et décide donc de vous confier la carte Chocobo & mog.

Val vous avait aussi promis un cocktail Cosmo Canyon, qu’il vous sert en se rendant compte que la créatrice de la recette n’est autre que Tifa. La quête se clôture et vous repartez, en plus de la carte, avec 400 exp, 10 exp d’équipe, et une hausse d’affinité avec Tifa.

