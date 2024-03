Informations de la quête

Secteur : Région de la Prairie

Disponibilité : Chapitre 2, après avoir terminé la quête annexe « La terreur du bétail »

Point de départ : Kalm, à l’auberge de Kalm

Récompenses : x1 Foulard siffle-vent, 400 exp, 10 exp d’équipe, hausse d’affinité avec Red XIII

Rencontre avec Mildred

Après s’être inquiété de la santé de Broden, celui-ci vous demande de trouver une pièce pour une vieille éolienne et de la donner à une amie à lui nommée Mildred. Posez lui toutes les questions que vous voulez puis partez dans la région de la Prairie, en direction du Hameau aux éoliennes, à l’est de Kalm.

Discutez avec la femme sur place. Il s’agit bien de Mildred. Elle veut remettre en marche une éolienne en panne mais, comme vous l’a dit Broden, il manque une pièce. Malheureusement, cette pièce ne se trouve plus et il va falloir la synthétiser. Si vous n’avez pas trop fait attention aux activités annexes du monde ouvert, il est possible de passer par quelques étapes avant de pouvoir créer cette pièce.

Collecte de matériaux

Tout d’abord, il est nécessaire de posséder la puce de synthèse de l’Engrenage d’éolienne. Les chasses aux puces de synthèse grâce au flair de chocobo se débloquent en analysant suffisamment de puits de vie. Il s’agit de ces cristaux à analyser où le sol regorge de matériaux devant eux. Vous trouverez la puce de l’engrenage dans la zone du Rapport d’excavation 1 : hameau délabré.

Deuxièmement, il va falloir se frotter à la chasse la plus dangereuse de la région, le Quetzalcoatl. Celle-ci se débloque également en ayant scanné suffisamment de puits de vie. Il est conseillé d’être niveau 22 minimum pour se frotter à la bestiole.

Vulnérable à la glace, la créature peut se faire battre avec un schéma tactique assez simple. Equipez vos personnages de matérias de glace, voire de Shiva au cas où, et fragilisez le Quetzalcoatl en se servant de cette faiblesse élémentaire.

En état de Fragilité, utilisez à deux reprises des compétences comme le Choc transperçant de Cloud histoire de déclencher rapidement le Choc, et déchaînez-vous sur la bête. Recommencez ce schéma jusqu’à la victoire en veillant à ne pas trop souffrir en se soignant si besoin.

À la fin du combat vous récupérez une Serre du quetzalcoatl, nécessaire à la synthèse de l’engrenage. Du minerai de fer, du titane des prés et des os de bête seront également requis alors explorez et combattez des monstres s’il vous en manque.

Une fois la pièce synthétisée, revenez voir Mildred au hameau. Elle teste la pièce et, miracle, tout fonctionne. Remarquez la matéria verte qui tombe de l’éolienne et allez la récupérer. Il s’agit de la matéria Remèdes. Il ne reste plus qu’à aller voir Broden pour l’informer de la réussite de la mission.

L’aubergiste paraît bien mal en point et souffre de la dégénérescence du SOLDAT. Il compte malgré tout vous remercier pour vos efforts et vous offre un foulard siffle-vent. La quête se termine et vous repartez également avec 400 exp, 10 exp d’équipe et une hausse d’affinité avec Red XIII.

La prochaine quête annexe ouvre celles de Junon et s’intitule « Une voie de subsistance ». Retrouvez la liste complète de ces quêtes au sein de notre article dédié.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.