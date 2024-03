Sentier de randonnée

En arrivant devant le sentier de randonnée du Mont Corel, l’équipe se motive à grimper. Suivez le sentier en cassant quelques caisses et vous arriverez assez vite au niveau des autres. Aerith n’arrivant pas à suivre, le groupe se sépare en deux. Barret, Yuffie et Tifa partent devant, et vous vous retrouvez donc à trois avec Red XIII.

Avant d’aller plus loin, allez sur la gauche du lieu de repos pour récupérer un bâton de sorcier pour Aerith, dans un coffre violet. Un peu plus loin, et en traversant un petit pont écroulé, c’est une matéria Affaiblissement défensif qui vous attend.

Reprenez le chemin principal en récupérant un maximum de matériaux tout au long de votre ascension. Vous arrivez rapidement jusqu’à un escalier en bois. où vous rencontrerez vos premiers Cucurbitarosors. Vulnérables à la glace, il seront également fragilisés si vous parez leurs attaques rapprochées. Ce n’est clairement pas l’espèce la plus à craindre durant ce chapitre.

En haut des escaliers, battez trois nouveaux Cucurbitarosors et continuez vers le sud-ouest de la map jusqu’à un bâtiment. Tuez deux autres Cucurbitarosors ainsi qu’un Flotteur-épic. Lui aussi vulnérable à la glace, il l’est également à la Transmutation et ne causera pas plus de problème que ses collègues.

Dirigez-vous ensuite vers le bâtiment pour récupérer un morceau de rubis dans un coffre.

Reprenez votre ascension en remarquant les peintures jaunes faites par Yuffie, qui vous indiquent le chemin. Vous arrivez devant des Amanites traqueuses. Ces champignons toxiques ne feront pas un pli devant des sorts et compétences de feu.

Passez derrière le bâtiment situé juste après, en cassant les caisses autour. Une fois de l’autre côté vous verrez un petit passage sur la droite, vers le sud-est. Au bout du mini tunnel vous trouverez une matéria PM Augmentés.

Faites demi-tour en remontant vers l’ouest. Dans un petit recoin, vous tomberez sur un autre coffre contenant 3 poignées de pépites d’or. Continuez et vous combattrez deux nouvelles Amanites traqueuses.

Une autre peinture de Yuffie vous indique un raccourci. Vous pouvez prendre l’autre chemin, mais vous trouverez davantage de matériaux tout en rencontrant également bien plus de monstres. En haut du raccourci, battez les deux Becs-aiguilles et grimpez un nouveau mur d’escalade.

Ensuite, tuez le petit groupe d’Amanites traqueuses et cassez quelques caisses. Avant de prendre les escaliers indiqués par Yuffie, traversez le pont cassé et ouvrez le coffre contenant un morceau de minerai de mithril.

Grimpez l’échelle à côté du coffre et débarrassez-vous du Bec-aiguille et deux Cucurbitarosors. Trois autres Bec-aiguilles se trouvent un peu plus loin, ainsi qu’un homme qui vous dira avoir croisé des manteaux noirs.

Continuez jusqu’à tomber sur deux Bagnadranas. Ces bestioles, sensibles à la glace, disposent d’un Souffle venimeux et de Capture mordante, une attaque de prise qu’il vaut mieux éviter. Vous les fragiliserez en leur faisant des dégâts durant Charge rapace.

L’action synchronisée Cloud/Aerirh Tranchant magique fait aussi pas mal de dégâts. Juste après le combat, battez deux derniers Cucurbitarosors avant d’apercevoir un hélicoptère de la Shinra.

Avancez en tuant un petit groupe d’Amanites traqueuses dans un petit passage obscur, et grimpez un énième mur d’escalade. En haut, détruisez les caisses et reposez-vous avant de vous diriger vers l’hélicoptère de la Shinra.

En s’approchant, Elena ouvre la porte et laisse filer des manteaux noirs. Vous ne vous battrez pas cette fois contre elle et Rude. En revanche, la membre des TURKs lâche sur vous une machine de la Shinra, synonyme de premier boss de ce chapitre.

Boss : Gyrocanonnier modifié

D’entrée de jeu, le robot vous arrose avec ces Mitrailleurs de suppression type 98-B. Autre technique d’arme à feu, son Lance-flammes vous donnera quelques coups de chaud. Le Gyrocannonier diffusera aussi des flammes lors de sa Charge propulsée. Soyez mobiles, ne restez pas constamment collé à la machine et usez de foudre et vent pour la fragiliser.

Il arrivera au Gyrocannonier de faire une redoutable Rotation enflammée à l’issue de laquelle il passe en Système de refroidissement. À ce moment-là, la fragilisation est encore plus longue et ce sera l’instant le plus propice pour lui infliger moult dégâts.

Peu après, il déclenchera une Décharge ionique modifiée par trois fois. Attention au troisième coup qui est dévastateur. Pour le reste, continuez à insister sur ses faiblesses au bon moment pour finir par en venir à bout.

À l’issue du combat, vous assistez à une cinématique mettant en scène Rufus et les membres de la Shinra, ainsi qu’à un petit interlude avec Zack. Reprenez votre route en déverrouillant les portes grillagées.

Franchir le réacteur

Montez les escaliers et vous retrouverez enfin vos amis partis devant pour traverser le réacteur mako détruit. Après une explication de Yuffie sur la situation du Wutai, vous découvrez la présence d’une des Armes destinées à protéger la planète. Suivez Barret et prenez l’ascenseur.

Tuez les Amanites traqueuses en bas et, avant de monter les escaliers sur votre droite, allez dans le coin à gauche pour récupérer 1700 gils dans un coffre.

Avancez pour remarquer que le pont est levé. Le groupe est contraint à faire une petite pause puis à se séparer de nouveau suite à un malaise de Cloud qui a besoin de repos. Vous voilà donc aux commandes de Yuffie, accompagnés par Barret et Tifa, donc modifiez votre équipement et vos matérias si besoin.

La shinobi peut envoyer son shuriken sur des caisses hors de portée. Ouvrez donc l’œil régulièrement car il y en aura tout au long de cette portion de chapitre. Tout comme avec Barret, un viseur commence à apparaître à l’écran quand vous êtes proche d’un tas de caisse atteignable.

Avancez sur les rails et tuez le premier groupe de Cucurbitarosors et de Becs-aiguilles que vous commencez désormais à bien connaître. Lancez votre shuriken sur le mécanisme juste à côté pour ouvrir la porte du Triage de charbon.

Brisez de nouvelles caisses dans cette salle et remarquez le monte-charge, inactif. Vous allez devoir le remettre en charge pour progresser sauf que l’interrupteur permettant de l’alimenter est hors de portée.

Heureusement, un grappin posé juste à côté va vous permettre de l’atteindre. Tout comme la visée avec le shuriken, la possibilité de s’accrocher avec le grappin est symbolisée par une icône à l’écran. Sortez le grappin sur l’élément indiqué avec L2, et atterrissez au sol grâce à la touche Rond. Avant d’appuyer sur l’interrupteur, ouvrez le coffre violet contenant l’arme double vipère pour Yuffie.

Remettez le monte-charge en marche et empruntez-le. En haut, deux autres Cucurbitarosors s’interposent. Faites tomber le saut suspendu grâce à votre shuriken pour faire tomber une échelle et récupérer un super-éther dans le coffre en haut de celle-ci.

Deux chemins sont possibles, commencez par aller côté ouest. Battez le petit groupe d’ennemis composé de Cucurbitarosors et de Flotteurs-épics et grimpez le mur sur la droite. Sortez votre grappin pour aller en face.

Escaladez un autre mur pour tomber sur quelques caisses ainsi qu’un coffre contenant un morceau d’émeraude.

Prenez la tyrolienne et empruntez le chemin restant. En passant devant l’ascenseur, vous remarquez qu’il est en panne. Yuffie va devoir activer, seule, l’interrupteur qui le remet en marche. Allez en face grâce au grappin.

Retournez-vous, abaissez une poutre avec votre shuriken, accrochez-vous dessus avec votre grappin et allez jusqu’au coffre. Ouvrez-le pour récupérer 5 morceaux de zinc.

Retournez-vous, et sautez sur le mur devant vous grâce au grappin. Escaladez-le, tuez le Bec-aiguille une fois en haut et activez le panneau de contrôle. Barret et Tifa parviennent alors à vous rejoindre. Continuez et tuez de nouveaux Cucurbitarosors et un Flotteur-épic.

Montez les escaliers et allez au fond à gauche pour grimpez un mur en bois. En haut, retournez-vous et, grâce à votre shuriken, faites tomber une avalanche de caisses pour récupérer moult objets.

Redescendez et progressez vers le sud jusqu’à emprunter une tyrolienne vous emmenant au Poste de contrôle de la voie ferrée. Avant de continuer, prenez l’échelle juste à côté et ouvrez le coffre en bas contenant 3 peaux de bête légendaires. Remontez et avancez.

Battez-vous contre Flotteur-épic et Bec-aiguille, puis contre deux Amanites traqueuses. Reposez-vous sur le banc situé entre deux nouveaux monte-charges inactifs. Continuez et vous verrez sur la droite un mur à escalader.

Une fois en haut, lancez un shuriken en face pour débloquer une échelle. Descendez pour pouvoir l’emprunter. Arrivé en haut, dirigez-vous vers les points d’accroche de grappin et passez de poutre en poutre jusqu’à pouvoir récupérer un bracelet de prestidigitateur dans un coffre.

Descendez par la tyrolienne et vous risquez de tomber sur une Cocatrix. Voici un nouvel ennemi plus dangereux et résistant que tous ceux rencontrés jusque-là. Ces oiseaux sont vulnérables au feu et offrent pas mal de possibilités de les fragiliser. Bloquer les attaques rapprochées ou esquiver Rase-motte percutant et Culbute cocoricaudale iront en ce sens.

Vous en avez pour l’instant fini avec cet étage, donc prenez la barre de descente pour se diriger rapidement vers la suite. Passez devant l’un des deux monte-charges inactifs pour tomber sur deux nouvelles Cocatrix. Deux sont plus difficiles à gérer donc procédez avec prudence.

Ensuite, allez vers l’extérieur, tuez un petit groupe d’Amanites traqueuses et récupérez l’arme cribleuse d’ennemis pour Barret dans un coffre violet. Revenez à l’intérieur vers la partie inondée de la zone. Un nouveau générateur doit être actionné pour activer les monte-charges.

Levez la tête et abaissez une poutre grâce à votre shuriken. puis effectuez une petite sessions de grappin en faisant le tour du gros rocher du plafond. Vous finissez par accrocher votre grappin à un mécanisme. L’idée est de rapprocher le bras mobile de ce mécanisme en direction du générateur pour pouvoir atterrir à côté.

C’est en donnant des petits coups d’élan vers le haut que vous rapprocherez ce bras. Quand vous êtes assez près, laissez-vous tomber au générateur, ouvrez un coffre contenant 3 os dorsaux de bête légendaire et remettez l’alimentation.

Remontez par le monte-charge désormais activé et, une fois en haut, reposez-vous si besoin puis grimpez grâce à l’autre monte-charge. Vous tombez nez à nez avec une Cocatrix et deux Becs-aiguilles.

Juste après le combat, montez sur un tas de bois sur lequel se trouve une matéria Renforcement offensif. Avancez jusqu’à ce que, ô surprise, un nouvel ascenseur en panne vous empêche de progresser.

Avec Yuffie, activez l’interrupteur vert avec le shuriken et accrochez-vous à la poutre qui descend. Laissez-la vous remonter et allez de poutre en poutre en essayant de casser les caisses en vous balançant pour obtenir quelques objets.

Atterrissez sur une plateforme et tirez sur un autre interrupteur vert. Accrochez-vous à la poutre qui arrive, puis à celle d’en face. Vous allez rester longtemps accroché à elle, donc essayez de vous balancer de sorte à briser les nombreuses caisses sur le trajet.

Au bout, vous vous accrochez à une autre poutre mobile. Donnez cette fois de l’élan sur la gauche pour faire tourner la roue jusqu’à actionner le levier. Une autre poutre va alors se rapprocher de vous. Accrochez-vous y et sautez sur la plateforme une fois à bonne hauteur.

Un Bombo vous attend. Assez costauds, les Bombos s’autodétruiront lorsque les PV sont bas. Pensez à prendre vos distances si cela arrive.

Ensuite, activez l’ascenseur et vous serez de nouveau tous les trois. Reposez-vous sur le banc à côté et ouvrez la porte rouge. Préparez-vous à affronter le deuxième boss de ce chapitre.

Boss : Gigatrix

Le Gigatrix est vulnérable au feu et au poison, ce qui peut être intéressant pour infliger des dégâts réguliers. Faites attention à son Souffle pétrifiant, qui peut être esquivé. L’oiseau utilise aussi régulièrement la magie Vent.

Après pas mal de dégâts infligés, il finira par se fragiliser et tomber au sol. Si vous parvenez directement à le choquer, notamment via le Choc combustible de Barret, utilisez les Enseignements secrets de Tifa puis l’attaque spéciale de Tifa pour faire grimper le multiplicateur de dégâts, puis donnez tout ce que vous avez.

Le Gigatrix va finir par faire apparaître des cyclones. Lorsque vous voyez un viseur rouge sur une tornade, c’est que vous pouvez la cibler. Surtout faites-le en lançant un sort dessus (autre que Vent). Si le Gigatrix la touche, il tombera automatiquement au sol avec l’état de Fragilité. Sinon, il se nourrira de ses cyclones pour lancer une attaque dévastatrice.

En insistant sur ces faiblesses et en usant comme à chaque fois des compétences synchronisées, invocations et transcendances, le combat devrait même être moins tendu que celui contre le Gyrocannonier.

À l’issue du combat de boss, les oisillons menacés sont sauvés et Barret se fait un nouvel ami. Le trio remarque la présence d’un chariot, avec lequel vous pouvez redescendre. Avant toute chose, allez activer le fameux panneau de contrôle servant à abaisser le pont. Ceci fait, Yuffie appelle Cloud pour lui tenir au courant la situation.

L’itinéraire du chariot

Cloud va devoir s’aventurer sur les rails et vérifier l’aiguillage pour préparer la virée en chariot de l’autre équipe. Réadaptez votre équipement et mettez-vous en route. Vous rencontrez un Bec-aiguille et des Flotteurs-épics, puis vous finissez rapidement par arriver au levier d’aiguillage.

Si vous n’y touchez pas, Barret, Yuffie et Tifa vont vivre un trajet mouvementé. Si vous l’actionnez, alors la fin sera plus calme, ce qu’aimerait Yuffie. Vous influencez alors la hausse d’affinité avec Barret ou Yuffie en fonction du choix que vous ferez.

Allez ensuite sur la gauche et montez jusqu’à arriver à une tyrolienne. Prenez-la et tuez les Becs-aiguilles en arrivant en bas. Après le combat, allez dans la petite cabane à côté pour récupérer une sphère de sûreté dans un coffre.

Descendez par l’échelle et continuez. Vous affronterez un Bombo, puis vous finirez par arriver au pont suspendu. Appelez alors l’autre équipe depuis la cabine à côté quand vous êtes prêt.

De nouveau aux commandes de Yuffie, entrez dans le chariot. Démarre alors un mini-jeu au cours duquel Barret et Yuffie peuvent détruire des caisses pour récupérer des objets. La visée de Barret est libre, tandis qu’il ne suffit que d’appuyer sur Triangle lorsque c’est demandé pour tirer avec Yuffie. Procédez ainsi jusqu’au terminus.

Retour à Corel

L’équipe est de nouveau au complet et prête à avancer. Traversez le pont pour atteindre le village de Corel-Nord, où Barret n’est pas le bienvenu.

Avancez vers les hauteurs du village jusqu’à ce que Tifa aperçoive la clinique. Elle veut aller à l’intérieur pour parler à une vieille connaissance. Entrez, et vous ferez connaissance avec le docteur Sheiran après avoir assisté à une hallucination de Cloud.

Le docteur Sheiran analyse les manteaux noirs qu’il a pu recueillir et vous informer que d’autres sont partis en direction du Gold Saucer. Au sommet du village, un téléphérique peut vous y emmener.

Avant de partir pour le Gold Saucer, ouvrez un coffre sur le toit de la clinique. Il contient un élixir.

Depuis le niveau de la clinique, vous pouvez aussi apercevoir une matéria verte en direction du nord-ouest, en contrebas. Laissez-vous tomber et allez la récupérer. Il s’agit de la précieuse matéria Résurrection.

Enfin, profitez-en pour explorer et réaliser toutes les activités annexes que vous voulez car vous ne pourrez pas vous déplacer librement pendant un certain temps en prenant le téléphérique pour le Gold Saucer.

Quand vous êtes décidé, dirigez-vous vers la cabine pour découvrir la malheureuse histoire de Barret, impliquant son ami Dyne, la Shinra et le sort du village de Corel. Le chapitre se clôt sur ces révélations et sur le départ du téléphérique.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus ou revenir à l’index de notre soluce complète.