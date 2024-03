Informations de la quête

Secteur : Région de Junon

Disponibilité : Chapitre 4, après avoir accompli la quête annexe « Une petite attention«

Point de départ : Nid-de-pie – Village

Récompenses : Harnachement complet de mercenaire pour chocobo, 1400 Exp, 10 Exp d’équipe, hausse d’affinité avec Red XIII

Direction le phare

En rejoignant Toby au centre-ville, il vous informe que Kyrié a pris place dans le phare au sud de la région. Toby souhaite que le Nid-de-pie récupère ce phare afin de mieux veiller sur les monstres rôdant autour de village. Il vous demande donc de la faire partir.

Si vous avez déjà exploré le monde ouvert de Junon, allez au plus simple en vous téléportant sur le phare. Sinon, direction le sud avec un peu de parkour sur un navire échoué pour arriver jusqu’à votre destination. Sur place, vous remarquez que l’endroit semble effectivement avoir été décoré par Kyrié. Grimpez les escaliers et vous la verrez assise à un bureau.

Durant votre conversation où elle vous explique qu’elle veut faire affaire grâce au phare, elle lance une musique plein volume. Une énième boulette de la part de la fausse mercenaire puisque des monstres se retrouvent attirer par le bruit. Suppliés par Kyrié de s’en occuper, Cloud et son équipe finissent par descendre.

La chasse aux créatures

Vous vous retrouvez face à des Flans. Sensibles à des dégâts magiques et surtout à l’élément feu, abusez de sorts et de compétences utilisant cette affinité élémentaire. Plusieurs vagues de flans viendront se frotter à vous après avoir battu les premiers, ainsi que quelques Néroféroces. Gérez ces différentes menaces jusqu’à l’arrivée de deux Mousses blanches.

Ces flans taille XXL ont bien plus de points de vie et ne possèdent même pas de faiblesse élémentaire particulière. Toutefois, ce sont bien les attaques magiques qui provoqueront leur Fragilité. Attention, les Mousses finiront par absorber l’élément que vous aurez utilisé. Changez donc d’élément quand la Mousse adoptera une résistance.

Prenez garde aussi au fait qu’elles peuvent gober vos alliés, les rendant temporairement indisponibles. Comme souvent lors de gros affrontements, utilisez compétences synchronisées, invocations et transcendances à bon escient lorsqu’elles sont disponibles

À l’issue du combat, Kyrié n’a pas d’autre choix que de quitter les lieux. Elle vous donne tout de même un ensemble complet de cosmétiques mercenaires pour vos chocobos. Vient ensuite Toby qui vient aux nouvelles.

Ce dernier vous remercier du coup de main et n’hésitera pas à vous rappeler si besoin. La quête se clôt et vous repartez également avec 1400 Exp, 10 Exp d’équipe et une hausse d’affinité avec Red XIII.

La prochaine quête annexe s’intitule « Désir d’azur ». Retrouvez la liste complète de ces quêtes au sein de notre article dédié.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.